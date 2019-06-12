　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／上市櫃企業Q1海外獲利大衰退　郭台銘：一年後經濟會有很大的問題

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

中美貿易戰延燒，上市櫃企業今年第一季海外獲利衰退金額，創下史上第二高；對此，國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（12）日表示，從統計數據對未來經濟提出預警，像是工具機產業訂單衰退三成，就可以預見一年以後的經濟會有很大的問題，因此要找一個懂經濟、懂工業的人來帶領台灣才是正途。

▲上市櫃企業今年第一季海外獲利衰退金額，創下史上第二高，國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（12）日表示台灣一年後的經濟將有很大的問題。（圖／記者葉南州攝）

▲上市櫃企業今年第一季海外獲利衰退金額，創下史上第二高，國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（12）日表示台灣一年後的經濟將有很大的問題。（圖／記者葉南州攝）

請繼續往下閱讀...

中美貿易戰延燒，台商獲利已受衝擊。金管會證期局11日公布最新統計，今年第一季上市櫃企業海外獲利776億元，較去年第一季衰退250億元，是近三年來首度衰退，而衰退金額也創下史上第二高，僅次於2012年歐債風暴期間衰退的360億元。

▲國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘參加退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議。（圖／記者葉南州攝）

▲國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘參加退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議。（圖／記者葉南州攝）

郭台銘受訪時表示，中美貿易戰開打以來,因應消費製造品等品項關稅提高25%，連帶造成台灣機械模具等相關產業訂單平均掉了三成，工具機產業是工業生產的原動力，其訂單衰退也可以預見台灣未來經濟的走勢。

「企業訂單買設備、安裝好再生產，時間短則六個月長則一年，工具機產業訂單衰退表示什麼問題，代表一年以後的經濟是會有很大的問題，那大家為什麼都沒有預見這個問題。」郭台銘說。

郭台銘表示，台灣工具機產業去年全球出口排名第四,擁有先天的地理優勢,加上長期以來厚實的加工技術,和中部地區完整供應鏈體系，要從工具機產業找到國家發展經濟的根源，台灣人民也要找一個懂經濟、懂工業的人來做中華民國總統。

ET快訊
快訊／港警開槍！　抗議現場爆發正面交鋒
獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界

關鍵字：鴻海,郭台銘,金管會,上市櫃,工具機,總統

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／中美貿易戰延燒　鴻海集團美國投資計劃不變　預計2020年量產

中美貿易戰延燒　鴻海：受惠轉單效應營運無虞

影／鴻海躋身亞洲唯二燈塔工廠　李傑：工業互聯網為轉型關鍵

統一超前五月營收突破千億大關　受惠聯名帶動零食業績成長二成

影／中美貿易戰延燒　郭台銘點名這單位：「不做正事還做錯事！」砲轟政府無作為

影／G20共識貿易戰惡化威脅全球　郭台銘點名這日期：台灣未來的轉捩點

影／G20示警貿易戰惡化威脅全球　郭台銘：蔡總統少跑廟宇拚選舉

益航三年改革有成　目標每年配息上看2元股利

王品今年前五月獲利增溫　股東會明天登場市場矚目

景氣差？電腦及資訊服務業逆勢成長　今年營業額上看3500億元

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

小貓掉出底盤...車流中無助探頭　他見狀秒伸援手網讚：感謝司機

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

NCC通過振道等三系統換照！大新店檢視股權非「凱擘」關企

台灣循環紡織聯盟今成立　前經濟部長施顏祥任召集人

財神來了！今年最高獎金　威力彩明頭獎上看5.5億元

影／上市櫃企業Q1海外獲利大衰退　郭台銘：一年後經濟會有很大的問題

影／郭台銘對鴻海「九人小組」有信心　「分權分立」可以做得更好

金融股慘跌、電子股力撐　台股終場翻紅小漲7.9點收10,615點

就業需求台灣排亞太第2　服務業、批發零售打算再加人

郭台銘再批特定媒體　「中間電視台」卡在他與韓國瑜之間

影／華為禁令壟罩　大立光執行長林恩平：目前照常出貨

影／郭台銘：誤信國民黨中央　以後國民黨規定誰敢遵守

香港「反送中」高市觀光局赴港旅展挨批　潘恒旭酸趙天麟：異想天開

媽媽救我！寶寶遭小色狗「強壓晃動」　4秒短片崩潰上百萬人

拔瓦斯管又點打火機...窗戶炸飛天花板塌下來　男全身50%灼傷

每月坐收47K爽當包租婆！掌握2點「自住+收租」第1次買房秒上手

台南知名賣場傳汽車火警　消防人員迅速撲滅未釀災

41歲女友與同事過夜　20歲男怒「勒到脫糞」斷氣才鬆手

成龍道歉老婆：不是一個好愛人　自洩冠妻姓「永遠是我錯」

NCC通過振道等三系統換照！大新店檢視股權非「凱擘」關企

台灣循環紡織聯盟今成立　前經濟部長施顏祥任召集人

《逃犯條例》拒絕讓步！林鄭月娥：很快就會見到晴天

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

財經熱門新聞

做空賠4.5億？比特易創辦人自..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

郭台銘：誤信國民黨中央 以後..

大同子公司尚志、綠能新董座上任..

郭台銘再批特定媒體　「中間電視..

過勞釀禍？阿羅哈客運司機超時班..

中美貿易戰衝擊　我國上市櫃公司..

市調：2019年華為、Appl..

Google硬體製造遷出大陸　..

郵局不能領200元了！中獎發票..

華為高管：今年底無法成為全球第..

謝金河：近期餐飲服務業股價皆大..

上市櫃企業Q1海外獲利大衰退　..

仁寶5月營收創同期新高　廣達年..

更多熱門

相關新聞

朱立倫狠酸：現在的從政者「只要會喊口號、抓抓頭」

投入國民黨總統初選的前新北市長朱立倫12日上午在演講中提到，現在從政不用會讀書，「只要會喊口號，抓抓頭就好了」，酸味十足。對此，他受訪時解釋，他沒有指特定哪一位。

蔡賴誰勝出13日揭曉　卓榮泰：結果一定公正

郭台銘看香港「反送中」運動　盼港維持繁榮穩定

郭台銘對鴻海「九人小組」有信心　「分權分立」可以做得更好

郭台銘再批特定媒體　「中間電視台」卡在他與韓國瑜之間

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

快訊／阿翔出面了！認「沒拿捏好分寸」

快訊／阿翔老婆說話了！一開口就道歉

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

快訊／謝忻道歉認「違反社會道德」

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

阿翔沒誠意被轟　天心小編也怒了：他在講什麼

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面