影／上市櫃企業Q1海外獲利大衰退　郭台銘：一年後經濟會有很大的問題

記者林淑慧、姚惠茹／台北報導

中美貿易戰延燒，上市櫃企業今年第一季海外獲利衰退金額，創下史上第二高；對此，國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（12）日表示，從統計數據對未來經濟提出預警，像是工具機產業訂單衰退三成，就可以預見一年以後的經濟會有很大的問題，因此要找一個懂經濟、懂工業的人來帶領台灣才是正途。

▲上市櫃企業今年第一季海外獲利衰退金額，創下史上第二高，國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘今（12）日表示台灣一年後的經濟將有很大的問題。（圖／記者葉南州攝）

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中美貿易戰延燒，台商獲利已受衝擊。金管會證期局11日公布最新統計，今年第一季上市櫃企業海外獲利776億元，較去年第一季衰退250億元，是近三年來首度衰退，而衰退金額也創下史上第二高，僅次於2012年歐債風暴期間衰退的360億元。

▲國民黨黨內初選候選人、鴻海董事長郭台銘參加退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議。（圖／記者葉南州攝）

郭台銘受訪時表示，中美貿易戰開打以來,因應消費製造品等品項關稅提高25%，連帶造成台灣機械模具等相關產業訂單平均掉了三成，工具機產業是工業生產的原動力，其訂單衰退也可以預見台灣未來經濟的走勢。

「企業訂單買設備、安裝好再生產，時間短則六個月長則一年，工具機產業訂單衰退表示什麼問題，代表一年以後的經濟是會有很大的問題，那大家為什麼都沒有預見這個問題。」郭台銘說。

郭台銘表示，台灣工具機產業去年全球出口排名第四,擁有先天的地理優勢,加上長期以來厚實的加工技術,和中部地區完整供應鏈體系，要從工具機產業找到國家發展經濟的根源，台灣人民也要找一個懂經濟、懂工業的人來做中華民國總統。