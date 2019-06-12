郭台銘對鴻海「九人小組」有信心　「分權分立」可以做得更好

▲郭台銘參加退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議。（圖／記者葉南州攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

鴻海（2317）昨天（11日）召開史上首次自辦的法說會，並由新任董事候選人劉揚偉宣布由「九人小組」所組成的「經營委員會」正式成立，對於這場法說會的表現，董事長郭台銘今天（12日）接受媒體訪問表示，他們都是身兼過幾千億營業額的總經理，由他們來經營報告，「我深具信心。」

郭台銘今天出席「退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議」，會後接受媒體訪問，針對鴻海昨天召開史上首次自辦的法說會，郭台銘強調，過去團隊沒有對外，這是因為他擔任董事長，所以希望團隊可以專心做內部的工作。

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郭台銘表示，現在他要參與國民黨總統初選而離開，所以交由「經營委員會」管理，提到過去若干年鴻海都採事業群經營制，雖然他們本身只有中央財會這一塊不管，但是他們就跟經營一家公司一樣，每個人都是身兼過幾千億營業額的總經理，所以由他們來做經營報告，「我深具信心。」

▲鴻海經營委員會九人小組，左起為夏普董事候選人林忠正、富士康執行總經理林政輝、集團副總裁暨亞太電董事長呂芳銘、鴻騰精密主席盧松青、S次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉、工業富聯 (FII) 副董事長李傑、集團副總裁暨總財務長黃秋蓮、Ｂ次集團負責人姜志雄、財務長黃德才。（圖／記者湯興漢攝）

郭台銘強調，自己這麼多年的工作管理，現在是時候應該授權給他們，讓他們「分權分立」，做起事來才能更加得心應手，把鴻海做得更好，至於接班人則要經過董事會同意，暫時還不會回應相關問題。

鴻海集團昨天在法說會宣布成立九人小組的經營委員會，未來決策將透過經營委員會的討論，並將建議送到董事會做最後決策，模式為每周會開一次會議，針對重大議案進行討論，然後需要三分之二的委員同意後，才會再送交董事會。

經營委員會的九人小組，包含四位董事候選人，工業富聯副董事長李傑、鴻騰精密主席盧松青、鴻海副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘、鴻海S次集團總經理暨京鼎董事長劉揚偉；其他五人則為鴻海集團副總裁暨集團總財務長黃秋蓮、財務長黃德才、夏普董事候選人林忠正、鴻海B次集團負責人姜志雄、富士康執行總經理林政輝。

