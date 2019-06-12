金融股慘跌、電子股力撐　台股終場翻紅小漲7.9點收10,615點



▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

中美貿易戰消息反覆，美股終止連六漲，受亞股拉回整理影響，台股今（12）日開低走低，台積電與鴻海平盤震盪，加上金融股也走跌，拖累大盤指數盤中跌破10,600關卡，最低下探至10,566點。所幸在電子股力撐下，終場集中市場由黑翻紅，加權指數小漲7.90點，收10,615.66點，漲幅0.07%，成交量新台幣1,008.9億元。

股王大立光（3008）股東會今天登場，股價表現平穩，終場收平盤3,575元；台積電（2330）於平盤上震盪，終場小漲0.61%收246元；昨天首次自辦法人說明會的鴻海（2317）股價開低走高，終場上漲1.8%，收73.70元。

過去跌深電子股今天紛紛出頭，包括廣達（2382）、聯電（2303）與日月光控股（3711）今天股價同步上揚，惟資金挹注力道有限盤中大多在平盤附近整理。

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今日金融股表現不振成重災區，也拖累大盤指數漲幅，像是上海商銀（5876）跌逾3%、玉山金（2884）也重挫2.82%，臺企銀（2834）、台中銀（2812）等都有2%以上跌幅，華南金（2880）、兆豐金（2886）等跌逾1%。

而紡織股受到東奧、運動及越南概念股營運升溫等利多題材加持，表現好的包括得力（1464）、如興（4414）等均維持逾1%、2%漲幅，相對大盤抗跌。

法人提醒，美國總統川普表示除非北京當局同意4或5個要點，才會與中國大陸達成貿易協議，而投資人務必留意，如果在月底G20峰會，中美雙方協商沒有進展，美國勢必對大陸進口商品課徵更多關稅，在此前任何消息出來都得慎防造成股市震盪。