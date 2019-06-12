郭台銘再批特定媒體　「中間電視台」卡在他與韓國瑜之間

▲鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者葉南州攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

國台辦今天（12日）召開記者會，針對鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘日前稱國台辦操控媒體，國台辦回應「無中生有」，對此，郭台銘表示「我尊重國台辦的發言，每個人都有他的職責，他針對他的立場發言，所以我們表示尊重。」

郭台銘今天出席「退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議」，會前接受媒體訪問，首先談到他和韓國瑜是兄弟，他再三強調，國民黨不管誰勝出，他們都會互相給予支持，而且他們雖然有競爭，但是絕不會互相攻擊。

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▲郭台銘參加退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議。（圖／記者葉南州攝）

郭台銘表示，如果郭韓不合作，國民黨還有贏的把握嗎？所以他不會因為暫時的民調沾沾自喜，並強調一直以來他和韓國瑜中間，就是有家「中間電視台」，而他們會這麼做完全是為了向他們的組織去邀功。

被問到針對日前稱國台辦操控媒體，國台辦發言人安峰山回應，這種說法是無中生有，堅決反對任何詆毀抹黑大陸和破壞兩岸關係的言行，對此，郭台銘表示「我尊重國台辦的發言，每個人都有他的職責，他針對他的立場發言，所以我們表示尊重。」