影／華為禁令壟罩　大立光執行長林恩平：目前照常出貨

記者周康玉／台中報導

大立光今（12）日召開股東會，執行長林恩平會後受訪表示，由於大部分新機種都在第3季拉貨，因此7月會比6月好。但對於華為禁令，是否影響訂單？林恩平表示，目前是照常出貨，但如果有些生意掉下來，就希望某些補上來，目前產能是滿載。

法人估計，大立光在華為的營收占比約為15-20%，大立光日前釋出6月展望不佳的訊息，市場臆測，華為禁令是否影響新機導入？林恩平表示，6月比較差，是因為有客戶下修，但新機導入（design-in）方面，目前看起來沒有影響，但即使導入了，也要看客戶有沒有拉貨。

華為禁令延燒，部分廠商都已經傳出華為下修訂單，林恩平表示，不方便對單一客戶評論，但希望一些生意下來，一些生意上來。

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大立光於第1季斥資28億元，購入兩筆土地，目前還在申請建照，最快明年1月才能動工。

至於美國政府訂定的華為禁令，規定若涉及美國技術（US control tech & software）比重若高於25%，廠商就不可以出貨給華為。對此，晶圓代工龍頭台積電特別請律師事務所檢視過，確定可出貨華為，外界關切大立光是否也有進行該評估？林恩平表示，輪不到他們，謙稱自己「太小咖了」。

林恩平表示，一些長程的規劃，不希望被短期的事件衝擊到，新產能還是會按照步驟（step by step）來做，目前擴產進度是在表定時間上（on schedule）。

▼大立光執行長林恩平。（圖／記者范綱儀攝）





