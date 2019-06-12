郭台銘：誤信國民黨中央　以後國民黨規定誰敢遵守

▲郭台銘出席「退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議」。（圖／記者葉南州攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（12日）出席「退警總會警察節會議暨成立30周年理監事聯席會議」，會前接受媒體訪問表示，國民黨昨天開完會給稿要參選人照著唸，他誤信黨中央有領導的威信照做，結果沒想到洩漏出去，並強調再不團結就會讓參選人失望。

首先針對吳子嘉密會挺郭人士，被質疑是否與郭台銘有密切往來，郭台銘表示，黑郭的也不少，對於這件事不予置評，而且之前因為吳子嘉曾經在節目上面嗆過他，還曾經說過要告吳子嘉，這些網路上都有相關資訊。

請繼續往下閱讀...

提到昨天為了電視轉播政見會動怒，郭台銘表示，大家都說國民黨團結挺郭，有權貴密室協商，但是昨天開完會，之後的記者說明會，國民黨給稿要參選人照著唸，他是一個乖乖牌，所以完全照著做，因為文傳會說每一個候選人為了促成團結，出去外面面對記者，必須要用文傳會的稿來發言。

▲國民黨給參選人照著念的文稿。（圖／記者葉南州攝）

郭台銘表示，他誤信黨中央有領導的威信，完全遵照黨中央決議去做，結果沒想到是國民黨內部漏出去，還是誰洩漏出去，但這反而證明三件事。

其一，郭台銘說，大家說國民黨挺郭，這件事反而證明不但沒有挺郭，而且對郭台銘遵守黨紀、遵守黨規，別人不遵守好像國民黨都沒有任何...，所以昨天他有打電話給副主席曾永權抗議 ，並強調以後國民黨的規定誰敢遵守，而曾永權也回應了解之後會再做改進。

其二，郭台銘強調，國民黨其實是造成不團結的最大原因，因為他們沒有管制所有候選人的能力，其三就是證明且粉碎國民黨高層挺郭的謠言， 而且以後國民黨會議，他強烈建議一定要全程邀請媒體參加，免得開完會以後各說各話。

最後提到手機民調，郭台銘表示，張亞中教授特別請專家來分析優缺，他同樣再次重申，國民黨應該要走向改造創新，連民進黨都敢採用手機民調，任何事情一開始採用，一定會有問題，但是如果一直不敢採用，他認為國民黨的老舊、保守心態，就是為什麼年輕人不願意加入國民黨的原因，並強調再不改革，不但不能讓候選人團結，反而讓候選人失望。