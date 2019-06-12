就業需求台灣排亞太第2　服務業、批發零售打算再加人

▲根據最新調查，台灣今年第3季就業展望為22%，其中以服務業和批發零售業表現最佳。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

萬寶華人力資源顧問公司（ManpowerGroup）公布最新調查，今（2019）年第3季台灣就業展望達22%，其中服務業及批發零售業表現最好，但是製造業較去年同期大幅衰退11%，成為表現最差的行業。

觀察全球就業市場情況，在44個國家或區域中，有43個皆預計於第3季增聘人力，就區域比較而言，亞太地區的人力需求仍為樂觀，8個國家或區域中，前3名依序為日本、台灣、香港，而大陸就業展望則為6%，成為亞太地區聘僱趨勢最保守的地區。

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根據萬寶華最新公布「全球展望調查」，29%雇主預計增加人力，4%減少人力，67%維持不變。若將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為25%，排除季節因素後則為22%，與上季相比增加3個百分點，與同期相比則減少1個百分點。

另從7大行業來看，其中又以服務業及批發零售業需求29%占比最高，緊追在後的是工程建設業為27%，而金融業以24%奪下第四名，接下來依序為休閒餐旅業（22%）、運輸倉儲及通訊業（21%）和製造業（17%）。

萬寶華分析，隨著電商持續發展，加上暑假消費旺季即將來臨，第3季雇主的聘僱信心明顯增強，創下今年來的高點，尤其以服務業及批發零售業受惠最明顯。不過受到中美貿易戰風險因素，製造業聘僱信心受到相當影響，衰退幅度為7大行業中最為顯著。