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台泥股利4元歷年最高　張安平：和平廠開放會與居民達成共識

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▲▼台泥108年股東會,張安平,辜公怡。（圖／記者湯興漢攝）
▲台泥今（12）日舉行108年股東會，董事長張安平開場花了將近20分鐘與股東們分享，針對工廠、垃圾與社會之間的平衡的看法。（圖／記者湯興漢攝）

記者劉姵呈／台北報導

台泥（1101）今（12）日舉行股東會，除通過去年財報、發放歷史新高4元股利外，董事長張安平開場也花了將近20分鐘與股東們分享，針對工廠、垃圾與社會之間的平衡的看法與觀察，以及台泥接下來在花蓮和平廠區的「和平開放生態工廠」計畫。張安平受訪時表示，隨著蘇花改明年通路，加上現在水泥窯的技術已為垃圾處理帶來全新模式，他相信這次的機會是一個契機，能成為全台首個結合社區和產業的開放式循環工廠。

其實本月6日時張安平與花蓮縣政府在花蓮縣和平鄉舉辦公聽會的時候，就首度宣布「和平開放生態工廠」的計畫，而過去在大陸貴州的安順廠以及今年在廣西貴港廠，也都有取得水泥窯協同處理廢棄物合約，在水泥窯廢棄物處理這一塊，台泥是相當有經驗。

另外，根據科技部資料，「水泥窯協同處理垃圾」是國際間最成熟的垃圾處理技術之一，在歐、美、日等已開發國家已採用逾40年。環保局也表示，水泥窯擁有「高溫、高滯留時間、高擾流」的三高特性，能完全分解廢棄物中的有機質，還能有效地將廢棄物轉化為能源。尤其民眾最擔心戴奧辛排放，若由水泥窯平均1,300度的高溫來處理廢棄物，更能有效去除戴奧辛，是最安全、環保的垃圾處理模式。

▼對於和平開放生態工廠，台泥董事長張安平今日強調會與花蓮和平鄉居民達成共識。（圖／記者劉姵呈攝）
▲▼台泥股東會,董事長張安平。（圖／記者劉姵呈攝）

請繼續往下閱讀...

張安平表示，任何一個城市都無法避免廢棄物處理的問題，他認為，未來蘇花替代高速公路通車後，和平將成為花蓮第一個出口。花蓮和平廠區未來將會是理想社區開放生態工廠，與社區共同創造和平鄉全新的價值。至於切確時程，張安平說目前還無法公布，他已經答應和平村居民要達成共識，正在積極的努力當中，也不排除會再次開公聽會溝通。

台泥今日股東會也通過去年財報，每股純益（EPS）4.37元，股東會並通過每股將配發現金股利3.3元，股票股利0.7元，合計4元股利，創下歷史新高紀錄。

台泥指出，台灣區水泥市場成熟穩定，大陸區各建設持續進行中，除了深化供給側結構改革，並嚴格執行錯峰生產，預期今年大陸市場需求量將達20~21億公噸左右，未來市場高需求仍將維持一段時間。今年台泥將努力達成台灣及大陸地區水泥及熟料（含預拌廠自用）合計銷量5,744萬公噸、預拌混凝土銷量555萬立方米的目標。

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關鍵字：台泥,張安平,和平開放生態工廠,水泥股

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