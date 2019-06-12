人間處處有溫暖！「水泥涵管」為家受助13年　認恩人為義父送終

▲黃金煉13年來提供自家水泥涵管，讓無家可歸者免費住宿。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣名間鄉民黃金煉雖靠打零工為生，心靈卻很富有，他免費提供自家的水泥涵管、鐵皮屋，給無家可歸的民眾當成棲身的「家」，一住就是13年；他8日因癌症過世，受助的陳姓一家人表示，黃的恩情難以報答，只能認他為義父，送這位沒有血緣關係卻恩重如山的「父親」最後一程。

黃金煉育有3名子女，住在名間鄉新街村一片林地之中，曾做過大卡車司機也蓋過豬舍養豬，後來卻因為豬價暴跌，通通賠光，他只好靠打零工為生，每天工資賺1000到1500元。雖然日子清苦，但他卻擁有大愛，提供自家鐵皮屋與涵管做成的「單人房」，收容了2個家庭大人小孩共10人，讓無家可歸的弱勢民眾有了棲身之處。

「攏是甘苦人，不棄嫌來阮家住，免收錢啦」，13年前，黃金煉在工作時認識了同樣也是打零工的陳姓、謝姓兩家人，他們因為工作不穩定，日子相當難過，連租房子的錢也沒有。黃金煉知道後，將自家豬舍和水泥涵管改造成鐵皮屋與單人房，以木板為床、大張帆布當做蚊帳抵擋蚊蟲，雖然環境不怎麼樣，卻讓這兩家人有了安身立命的家。

5年前經媒體報導陳家第3代兩個小兄妹，住在豬舍改造的鐵皮屋裡，寶島義工團獲知後，主動協助陳家興建鐵皮屋，讓小兄妹不用在豬舍生活，此時外界才知道黃金煉的善舉。

▲黃金煉提供鐵皮屋讓無家可歸的弱勢民眾住宿。

黃金煉在去年罹患癌症，經過1年多的治療後，醫生告知已來日不多，兒女便遵從他的希望將他接回名間，8日在陳、謝兩家人陪伴下離世，享年71歲。

受到幫助的陳小姐說，她帶著子女來到南投，幸虧遇到黃金煉，讓她一家3代能夠有個家，尤其黃金煉經濟條件也不好，能夠伸出援手幫助更弱勢的人，這份恩情難以報答，只能讓兒女認黃金煉為義父表達感謝。

南投縣青年返鄉服務協會執行長洪志杰10日也到黃金煉靈前上香，他說，黃金煉的善心給了無家可歸的弱勢者最大的幫助和撫慰。

黃金煉公祭將在22日上午10時於南投殯儀館舉行，陳、謝2家人也都將到場，送這毫無血緣關係卻情同家人的「爸爸」、「爺爺」最後一程。