　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

Google硬體製造遷出大陸　彭博：將轉往台灣生產

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼Google公司成為全球15家年輕人最想去的科技公司前3名。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國科技巨擘Google。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

隨著中美貿易戰持續升溫，許多國際企業皆受到波及，據外媒報導，為了躲避關稅所造成衝擊，美國科技巨擘Google正加速將部分硬體設備的生產線移出中國大陸，知情人士指出，台灣及馬來西亞將是Google生產線的新落腳處。

據《彭博》報導，Google正努力從中國大陸將人工智慧恆溫控制器（Nest thermostats）和伺服器等硬體設備的生產線移出，主要是為了避免中美貿易戰造成的關稅波及。消息人士指出，目前Google已經將大部分的主機板生產搬往台灣，以避免25％的關稅；人工智慧恆溫控制器的生產線則會遷往台灣與馬來西亞。

請繼續往下閱讀...

報導分析，隨著中美貿易戰持續升溫，愈來愈多過去將生產線遷往中國大陸的美國、外國企業開始試圖將生產線遷出中國大陸。除此之外，近期許多美國企業也遭到中國大陸政府的強硬針對，像是福特（Ford）汽車公司和聯邦快遞（FedEx）公司。

報導指出，其實Google此舉是有跡可循的，該公司今年3月宣布將在台灣台北建立新的園區，並增加員工數量，但目前尚不清楚在台灣的擴展計畫是否與硬體生產線遷出中國大陸有關，對於這項消息，Google方面拒絕發表評論。

ET快訊
獨／謝忻證實不錄《大集合》！ 臨陣請假神隱躲阿翔
阿翔老婆Po照放閃　謝忻留言「好甜蜜」...網怒：虧正宮把你
示威者癱瘓金鐘　立法會主席梁君彥宣布更改二讀時間

關鍵字：Google,硬體,台灣,中國大陸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

台泥股利4元歷年最高　張安平：和平廠開放會與居民達成共識

鴻海考慮首度實施庫藏股　早盤股價平盤震盪

全台炸雨成災　水利署：石門、霧社水庫調節性放水中

Google硬體製造遷出大陸　彭博：將轉往台灣生產

5月忘記報稅勿慌　自動補報免罰只加計利息

誰說長照　跟年輕人無關？

大立光通過配息68元　林耀英家族占三席、成最大法人股東

郭台銘誓言遏止炒房　「民生的苦！郭懂」

美股終止連六漲　台股早盤一度失守10,600關卡指數狹幅震盪

道瓊終結連6漲　台指期開跌4點守穩10,500點

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

港人嗆抵制高雄！韓國瑜疾呼　「別因晚幾小時發文就太情緒性」

偉大母愛！罐罐先給孩子吃 親人浪貓媽在一旁徘徊忍餓

電影院甜蜜求婚竟「忘帶戒指」下秒結局神逆轉網讚：好浪漫

調皮汪玩爆胸罩還裝無辜... 媽媽氣到高血壓：另一半咧？

淡水遶境連2天鬥毆！侯友宜震怒　撤換分局長：兄弟衝鋒，你看螢幕？

台泥股利4元歷年最高　張安平：和平廠開放會與居民達成共識

鴻海考慮首度實施庫藏股　早盤股價平盤震盪

全台炸雨成災　水利署：石門、霧社水庫調節性放水中

Google硬體製造遷出大陸　彭博：將轉往台灣生產

5月忘記報稅勿慌　自動補報免罰只加計利息

誰說長照　跟年輕人無關？

大立光通過配息68元　林耀英家族占三席、成最大法人股東

郭台銘誓言遏止炒房　「民生的苦！郭懂」

美股終止連六漲　台股早盤一度失守10,600關卡指數狹幅震盪

道瓊終結連6漲　台指期開跌4點守穩10,500點

橡皮筋纏身受困台65！愛滋貓休養後恢復圓潤體態　照片曝光網暴動

雞排妹喬奶影片曝光！辣露側乳「B→F激升」　2分31秒處無限重看

「從未製作教戰圖卡！」賴清德陣營斥：有心人士勿再渲染

快訊／恆春婦陳屍家中一樓「血跡被擦拭」　警帶回丈夫釐清

柯文哲：兩岸關係有專屬定位「事實就是這樣」

台泥股利4元歷年最高　張安平：和平廠開放會與居民達成共識

刺刀應抵禦外侮！卓榮泰要求：停止意圖影響民調結果的指控

減肥減心酸！台灣人愛用「5大瘦身法」失敗關鍵曝：TOP1汗白流了

工作10小時天亮才下班　回家發現被2公尺長巨鱷「攻佔」嚇傻

朱立倫PO文「只會放煙火的首長誰不會當」　韓國瑜秒回：我不會

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

財經熱門新聞

做空賠4.5億？比特易創辦人自..

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

過勞釀禍？阿羅哈客運司機超時班..

大同子公司尚志、綠能新董座上任..

郭台銘誓言遏止炒房　「民生的苦..

中美貿易戰衝擊　我國上市櫃公司..

市調：2019年華為、Appl..

謝金河：近期餐飲服務業股價皆大..

華為高管：今年底無法成為全球第..

仁寶5月營收創同期新高　廣達年..

郵局不能領200元了！中獎發票..

Google硬體製造遷出大陸　..

鴻海躋身亞洲唯二燈塔工廠　李傑..

大立光通過配息68元　林家成最..

更多熱門

相關新聞

謝金河：近期餐飲服務業股價皆大漲

財信傳媒董事長謝金河11日在臉書發文表示，隨著中美貿易戰升溫，消費力也重新回到台灣，此外，近期台商回流的數量以及投資金額都有顯著增加，「我們糟蹋台灣很久了，大家不妨調整一下心情，看看不一樣面貌的台灣！」

五院制的憲法架構不宜輕言廢止

蔡英文：台灣的主權必須全力捍衛

Google Pixel 4渲染圖曝光！

美軍委會贊成賣台戰機　警告中：別想武統

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

阿翔背叛8年婚！娶正妹老婆落淚告白「牽手一直到老」

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

翔嫂把謝忻當「一家人」　慘被背叛

阿翔偷吃謝忻「連浩子也被捲入」！

他爆謝忻在後座「脫光光換衣服」！留飾品害正宮起疑

情侶搭火車「狂摸舔嬌嗔」還流液體

好市多看到真理褲！老公超興奮 …她換上傻了

謝忻激吻後「秒合體阿翔」！雙奔台中錄《大集合》

謝忻、阿翔爆不倫戀！2天前發文「我偷吃」

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

起底阿翔「超正模特兒妻」！為老公引退卻遭背叛

謝忻認私傳「黑蕾絲內褲照」給阿翔！過程老婆全都知情

謝忻最喜歡的是他！3年前激吻求借精生子

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

更多

最夯影音

更多

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

尷尬的臉僵倒數、不想站前面 各種經典拍照情境讓網友笑噴

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面