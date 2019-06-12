Google硬體製造遷出大陸　彭博：將轉往台灣生產

▲美國科技巨擘Google。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

隨著中美貿易戰持續升溫，許多國際企業皆受到波及，據外媒報導，為了躲避關稅所造成衝擊，美國科技巨擘Google正加速將部分硬體設備的生產線移出中國大陸，知情人士指出，台灣及馬來西亞將是Google生產線的新落腳處。

據《彭博》報導，Google正努力從中國大陸將人工智慧恆溫控制器（Nest thermostats）和伺服器等硬體設備的生產線移出，主要是為了避免中美貿易戰造成的關稅波及。消息人士指出，目前Google已經將大部分的主機板生產搬往台灣，以避免25％的關稅；人工智慧恆溫控制器的生產線則會遷往台灣與馬來西亞。

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報導分析，隨著中美貿易戰持續升溫，愈來愈多過去將生產線遷往中國大陸的美國、外國企業開始試圖將生產線遷出中國大陸。除此之外，近期許多美國企業也遭到中國大陸政府的強硬針對，像是福特（Ford）汽車公司和聯邦快遞（FedEx）公司。

報導指出，其實Google此舉是有跡可循的，該公司今年3月宣布將在台灣台北建立新的園區，並增加員工數量，但目前尚不清楚在台灣的擴展計畫是否與硬體生產線遷出中國大陸有關，對於這項消息，Google方面拒絕發表評論。