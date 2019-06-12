5月忘記報稅勿慌　自動補報免罰只加計利息

▲民眾如果忙碌而忘記在5月的期限內報稅，只要自動補報，只會計算應納稅額加計利息，並不一定會罰鍰。（圖／記者湯興漢攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

南區國稅局表示，有民眾來電詢問，因為5月到5月31日因為忙碌而忘記報稅，補申報是否會被處分？南區國稅局表示，只要自動申報、補繳稅款，就只要補繳應納的稅款，以及加計計算截止日次日至補繳之日應納稅的利息。

南區國稅局表示，有民眾來電詢問：107年度綜合所得稅因為工作忙碌忘記在今年5月31日前辦理結算申報，現在補申報是否會被處罰?南區國稅局表示，民眾如果未在5月內申報綜合所得稅，只要在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，自動補報並補繳稅款者，即可適用稅捐稽徵法第48條之1規定，免予處罰，所以不會被罰滯納金，民眾不用過度擔心。

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補繳的稅款，雖不加徵滯納金，但應自該項稅捐原繳納期限截止的次日起，至補繳之日止，就補繳之應納稅捐，會依據郵局的1年期定期存款利率加計利息。所以上述案例，只要其在未經檢舉或未經稽徵機關調查前自動補報並補繳稅款，僅需加計利息，並不會受罰及被加徵滯納金。

該局進一步說明，逾期申報案件，僅能適用人工申報，須填妥「綜合所得稅結算申報書」，並自行填具「綜合所得稅自動補報稅額繳款書」向代收稅款的金融機構繳納稅款及加計利息，並將申報書及相關附件連同自動補報稅額繳款書證明聯，親送或寄送戶籍所在地國稅局辦理補申報。

國稅局呼籲請有忘記申報所得稅的民眾儘快辦理補申報，以免等後遭稽徵機關查獲補稅並處以罰鍰。