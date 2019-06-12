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鴻海考慮首度實施庫藏股　早盤股價平盤震盪

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▲鴻海集團昨（11）日首度自辦法說會，九人小組在會後記者會合影，未來以發展工業互聯網等策略帶領集團轉型。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團昨（11）日首度自辦法說會，九人小組在會後記者會合影，未來以發展工業互聯網等策略帶領集團轉型。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

鴻海集團法說會昨日登場，九人小組不僅規劃每年至少會將年度盈餘的四成，用以發放股利回饋股東，也釋出為因應外在環境變化及激勵員工，也將考慮實施庫藏股，可望成為鴻海掛牌28年來首度實施，但並未大幅激勵鴻海股價，早盤小漲開出，目前維持平盤附近震盪遊走。

鴻海昨（11）日首度自辦法說會，新經營團隊「九人小組」正式亮相，由S次集團總座劉揚偉開場，鴻海副總裁呂芳銘、FII副董事長李傑、FIT董事長盧松青、鴻海財務長黃德才等重要幹部列席，而鴻海近期股價跌深，公司是否買回庫藏股也成為法人關注焦點。

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▲鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海集團未來對外將更強化公司透明度，並規劃至少四成盈餘用來配息，以回饋股東投資。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海集團未來對外將更強化公司透明度，並規劃每年至少把四成盈餘用來配息，以回饋股東投資。（圖／記者湯興漢攝）

劉揚偉表示，鴻海集團未來對外將更強化公司透明度，不僅規劃每半年舉辦一次法人說明會，對外發言拉高到董事長層級，也將強化投資人關係系統，對於突發狀況即時溝通，並規劃每年至少把四成盈餘用來配息，以回饋股東投資。

▲鴻海集團財務長黃德才表示，董事會或經營團隊將在適當的時機，考慮實施實施庫藏股。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團財務長黃德才表示，董事會或經營團隊將在適當的時機，考慮實施實施庫藏股。（圖／記者湯興漢攝）

針對近期股價走跌，黃德才表示，鴻海不會考慮買回庫藏股減資，但為因應外在環境變化，包括公司股價異常下跌等情況，以及作為激勵員工的工具，相信董事會或經營團隊將在適當的時機，考慮實施買回庫藏股。

法人分析表示，自今年四月鴻海董事長郭台銘宣布有意角逐2020年總統大選後，鴻海股價此波段跌幅超過25%，鴻海法說會破天荒釋出買庫藏股的消息，預估公司面臨股價異常下修時，可望隨時出手護盤。

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關鍵字：中美貿易戰,鴻海,郭台銘,法說會,工業互聯網,劉揚偉

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