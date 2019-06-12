「天后御醫」爆糾紛！美魔女砸42萬修修臉　換來不平額頭臉凹陷

▲光澤醫美診所院長王朝輝(右)。（圖／翻攝自Facebook／光澤美學院，下同）

記者葉國吏／綜合報導

被譽為「天后御醫」、光澤醫美診所院長王朝輝，遭控涉嫌非法濫用幹細胞撈金。一位五官精緻甜美的美魔女控訴，至診所施打號稱獨步全台的「KISO幹細胞技術」，花了42萬卻換來凹凸不平的額頭以及凹陷臉頰。對此診所喊冤，表示美魔女反應的問題在術前就已經存在，多次補救仍讓對方無法滿意，已經不知道能做些什麼。

根據《周刊王》報導，蔡姓美魔女表示，在2月下旬到光澤醫美診所進行V臉拉提手術，由院長王朝輝親自主刀，在手術台上，美魔女順口提起她對自己的夫妻宮、額頭稍微有不滿，王朝輝便向她推薦「KISO幹細胞技術」，號稱抽出字體幹細胞注入人體，就能自己增生膠原蛋白，但手術費必須要42萬元。

美魔女施作經過2個月休養，但額頭仍然凹凸不平，左臉頰的笑紋肌也明顯凹陷，無法接受花大錢卻造成瑕疵，三度上門商請王朝輝補救卻未果。

▲王昭澤遭控非法濫用幹細胞治療。

王朝輝在醫美界大有來頭，是天后王菲、范冰冰來台醫美首選，大S也曾被拍到進出診所，堪稱是「天后御醫」。不過幹細胞治療目前僅開放用於標準治療無效的癌症病人，以及實體癌末期病人的「自體免疫細胞治療」、「用於大面積燒傷及困難癒合傷口」等，並未開放醫美運用幹細胞治療。

對於美魔女指控，光澤醫美診所喊冤，表示手術過程順利，額頭不平和臉頰凹陷問題，在術前就已經存在，回診過程中已經多次跟病患，但病患仍不滿意，「已經不知道還能再做些什麼」。