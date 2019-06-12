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郭台銘誓言遏止炒房　「民生的苦！郭懂」

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▲郭台銘。（圖／郭台銘臉書）

▲「經濟的悶！郭懂；民生的苦！郭懂」。（圖／郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘昨天（11日）臉書發文，以「我拼的經濟不分族群 靠行動力與執行力」為題，先從自己辛苦創業的歷程說起，接著提到他主張實踐分配正義，要求賺錢的企業必須加薪，並誓言遏止炒房。

郭台銘誓言要解決M型社會的問題，而且必須要提出方法，所以他主張要實踐分配正義，全民共享經濟的果實。針對大家最痛苦的低薪問題，他提出了加薪四部曲的政見，要求賺錢的企業必須要加薪。而高房價的部分，他強調自己只做實業，而因爲炒房帶來的經濟不能永續，所以他還要遏止炒房。

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「經濟的悶！郭懂；民生的苦！郭懂」，郭台銘強調，踏實地傾聽民意，務實地提出政見，因為他是實業家、是執行長。他會用這樣的態度來面對中華民國的經濟困境，讓政治為經濟服務、讓經濟為全民服務！
郭台銘臉書內容提到，他沒有很會讀書考試，也不太能未經過消化吸收，就說出好聽的話，是個黑手出身、做工廠，白手起家的人。他爸爸做警察薪水微薄，全家住在宮廟的廂房，四坪大住了六個人。創業前幾年他就睡在工廠裡頭，三張鐵椅子連起來、枕著黃色的電話簿，白天跑業務，晚上趕訂單。

郭台銘回憶，當時違反票據法是會被關的，我每月都擔心票轉不過來、薪水發不出，乾脆就把工廠設在土城，萬一哪天真的被關進土城看守所，還能就近和公司同事見面！創業45年歷經無數艱難，起起落落，苦日子出頭天。

郭台銘表示，一方面是他真的很努力，二方面感恩台灣這塊水土，感恩幫助過他的所有人！他現在是用感恩回饋故鄉的心，希望貢獻他45年來的經驗與全球人脈，用實力來為台灣打拼。翻轉悶經濟、化危機為轉機，這是他的專業！所以他參選以來，強調的就是政治要為經濟服務，拚年輕人的經濟，拼所有人的經濟！沒有階級，沒有地域之分！

郭台銘強調「拚經濟」，相信郭台銘，有務實的做法，有實戰的經驗。千萬不能像蔡政府一樣用文青口號治國，做不到再推給別人，甚至怪自己的行政院長。現在台灣的經濟狀況很糟，出口連七黑，都快接不到訂單。請問台灣沒有外銷賺回來的錢，景氣不好，要拿什麼去支持每一天柴米油鹽醬醋茶的民生經濟？沒有外來的經濟活水，人民如何有消費的能力？

郭台銘表示，台灣的潛力無窮，但蔡英文政府的「文青小確幸」無法帶來創新升級，反而是「溫水煮青蛙」，讓台灣逐漸邊緣化。他昨天到台中參加機械製造產業相關公會的座談，廠商反映，因為中美貿易戰的衝擊，連帶造成台灣機械模具等相關產業訂單平均掉了三成，嚴重影響生計，根本不是蔡總統口中的「已經開國安會議準備好了」。

郭台銘認為這是危機也是轉機，只要有對的人引導，就有機會在這場戰爭裡得勝，並且趁勝到美國搶訂單。他從不空想空談、也不只從台北看台灣。並預計要結合這些公會的資源，在苗栗以南、嘉義以北打造全世界最大的精密機械產業園區，一定可以創造更多的就業機會。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統

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