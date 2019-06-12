大立光通過配息68元　林耀英家族占三席、成最大法人股東

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台中報導

大立光今（12）日股東會，通過去年財報及股利政策，每股配發68元現金股利，同時通過董監改選，董事席次由七席縮減至五席，由林耀英家族成立的茂鈺紀念股份有限公司取得三席董事，成為單一最大法人股東。

即便今年有董監改選，大立光依舊以高效率進行股東會議程，全程歷時30分鐘結束。

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大立光通過配息68元，雖低於前年的72.5元，為歷史次高紀錄，亦為上市櫃公司中最高配息。然而以大立光去年每股純益181.67元計算，配發率僅37.4%，與前一年度相當。

大立光去年營收為499.52億元，年減6%；營業利益343.53億元，也較前一年減少7%；營業利益296.18億元，則是年減8%，稅後淨利243.71億元，年減6%，全年EPS 181.68元，營收、獲利皆較去年衰退。

大立光去年出貨狀況，2000萬畫素產品占整體營收10%-20%，1000萬畫素占60%-70%，800萬畫素則占10%-20%、其他占10%-20%。

大立光去年研發費用投入3.2億元，較去年衰退1%。大立光股東報告書指出，今年產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭，並積極提昇生產技術及產能規模，維持製造成本優勢。

大立光同時進行董監改選，董事席次由七席縮減至五席，其中，創辦人林耀英與長子、董事長林恩舟、次子、執行長林恩平轉為茂鈺紀念股份有限公司的三名法人代表，另兩席董事為陳世卿及謝銘原；兩名獨董為顏杉桔、彭明華；兩名監察人為梁忠仁、蔣翠英；換言之，林耀英家族主導的茂鈺公司取得三席董事，躍升為單一最大法人股東。