道瓊終結連6漲　台指期開跌4點守穩10,500點

▲道瓊工業指數連6漲止步，台指期一早也壓回盤下整理，不過仍力守在10500點之上。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

中美貿易戰僵持不下，引發市場憂慮，華爾街股市漲少跌多，其中道瓊工業指數終結連6漲，而亞股則各自表態，台指期今（12）日以小跌4點開出，指數一早在平盤附近震盪，力守在10500點關卡之上，截至8點47分在10580點附近震盪。

貿易戰隱憂牽動市場降息預期，使得美股4大指數漲跌互見，其中道瓊工業指數終止連續6個交易日走揚，終場下跌14.17點，跌幅0.05%，收26048.51點；標準普爾500指數也跌1.01點，跌幅0.04%，報2885.72點；那斯達克指數尾盤下滑0.6點，跌幅0.01%，以7822.57點作收；費城半導體指數則小漲4.13點，漲幅0.29%，報1418.02點。

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另觀察台灣金融市場表現，股期雙市昨天量價齊揚，其中台股在台積電、大立光拉抬下，指數最高一度來到10637.9點，趁勢攻回10600點關卡，終場上漲41.29點，以10607.76點作收，成交量1219.55億元，三大法人同步站在買方，合計買超74.16億元，其中自營商買超29.15億元，投信買超10.2億元，外資及陸資買超34.81億元。

台指期周二震盪走高，指數貼近現貨走勢，盤中距離10600點關卡僅一步之遙，尾盤上漲52點，收在10592點，與現貨相較，逆價差15.76點，成交量10萬1614口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2426口至1萬4081口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少126口至4萬7135口。