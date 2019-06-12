消費力、台商回流　謝金河：近期餐飲服務業股價皆大漲

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河11日在臉書發文表示，隨著中美貿易戰升溫，消費力也重新回到台灣，此外，近期台商回流的數量以及投資金額都有顯著增加，「我們糟蹋台灣很久了，大家不妨調整一下心情，看看不一樣面貌的台灣！」

謝金河表示，大家罵台灣二、三十年了，他認為，最主要的原因是台灣正面對崛起的中國大陸，台灣的人流、物流和金流全往中國大陸流，在這樣的情況下，台灣出口數字乍看之下並不差，但有超過一半是台灣接單、海外生產，在製造業外移、台幹也跟著出去以及大老闆在海外消費的情況下，台灣經濟當然不會好，「這是台灣的新常態。」

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但今年以來中美貿易戰持續升溫，台灣也出現了一些改變，他指出，近期的端午連假，墾丁再次出現觀光人潮，原來是台灣人潮增加了；就連住在天母30幾年的民眾也表示，看著天母從興盛到沒落，近期卻發現天母的人氣再度回升，許多店家生意都變好了。

謝金河認為，這就是所謂消費力反應在資本市場上，近期中美貿易戰升溫的情況下，華為供應鏈受到很大衝擊，但台灣很多餐飲服務業股價都大漲，像日出茶太的六角從59元漲到133元；專營泰國料理的瓦城今年有挑戰一股賺20元的可能，股價漲到282元；最近漢來美食、晶華酒店和豆府等股價也都大漲，「這都意味了台灣高端消費回來了。」

此外，近期土地交易也相當活絡，世邦魏理仕剛公布今年前四月不動產交易達1199億，其中工業土地交易比去年同期成長161%，「這是台商回流的成績單。」最近經濟部長沈榮津每週都在更新台商回流數量以及投資金額。「我們糟蹋台灣很久了，大家不妨調整一下心情，看看不一樣面貌的台灣！」