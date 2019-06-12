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神岡林淑景宅右護龍遭拆　文化部急列「暫定古蹟」：台中市6個月內得再審

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神岡林淑景宅右護龍遭拆。（圖／翻攝台中市議員黃守達臉書）

▲林淑景宅為昭和5年、西元1930年由林淑景起造，歷經屯子腳大地震仍屹立不搖，但如今右護龍遭拆除。（圖／翻攝台中市議員黃守達臉書

記者陳俊宏／綜合報導

有90年歷史的台中神岡「林淑景宅」右護龍11日突遭拆除，文化部表示，已將此案列為暫定古蹟，文化部文化資產局將全盤檢視台中市政府文資審議是否符合程序；另依《文資法》第20條規定，暫定古蹟於6個月內應進行文資審議，因此台中市政府必須於6個月內再審議此案。台中市議員黃守達說，右護龍被拆掉只剩正體，真的非常非常可惜。

根據「守護神岡聯盟」臉書粉絲團介紹，林淑景宅為昭和5年、西元1930年由林淑景起造，雖歷經屯子腳大地震（墩仔腳大地震）的考驗，該建築仍然屹立不搖；林淑景出身於本鄉北庄林家，為本鄉重要的仕紳，該建築後來由其女婿陳清松繼承。

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「文化資產報報」臉書粉絲團說，林淑景故居為日治時期高規格的私人宅第，格局完整宏偉，建築式樣為台、和、洋式混合，見證日治時期建築營造技術及品質；該宅歷經墩仔腳大地震及921大地震後仍屹立不搖，為同時期建築罕見，具有極大的保存研究價值。

未料，林淑景宅右護龍11日突遭拆除，引發譁然。對此，文化部當晚發出聲明指出，文化資產局已通知台中市政府先請警察趕赴現場，避免施工單位繼續拆除；文資局也同時派員趕往林淑景宅，文資局已依《文化資產保存法》第20條「遇有緊急情況」條款，於現場將此案列為暫定古蹟。

文化部表示，此案調查研究顯示具有文資價值，但經台中市《古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會》審議，未獲指定為文化資產，衍生爭議；且此案遇緊急拆除狀況，需先列為暫定古蹟。

文化部說，文資局將全盤檢視台中市政府文資審議是否符合程序；另依《文資法》第20條規定，暫定古蹟於6個月內應進行文資審議，因此台中市政府必須於6個月內再審議此案。

黃守達在臉書發文指出，這是一棟日本時代仿西洋樣式的建築，有柱頭、拱圈等元素，工藝相當精緻，留存的結構也完整，現在右護龍被拆掉只剩正體，真的非常非常可惜，「我要求盧秀燕市長拿出妳的職權，積極履行地方政府的文化保存義務，不要讓台中市從文化城變成一座沒有歷史的都市。」

長期關注生態保育議題的作者郭志榮在「漂浪島嶼--munch」臉書粉絲團說，10日才去看林淑景宅，11日就拆掉右護龍，晚間文化部緊急指定暫定古蹟，6個月內台中市要再重新審議，大家還有集氣搶救機會。

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關鍵字：林淑景宅,神岡,文化部,漂浪島嶼,台中

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