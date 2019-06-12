雲端最有錢／年賺１８％　３５歲開始存千萬退休金不是夢

新聞節目中心／綜合報導

工作太磨人、太壓抑，許多人嚮往提早退休! 根據調查，年齡介於40歲至59歲的亞洲女性，有超過四分之一(26%)的香港熟女渴望提早退休，是調查中最渴望及早退休的一群人。提早退休，財務準備當然是最重要的，但是還有其他兩項你不可忽視的重要任務。雲端最有錢第36集節目中就請到三位超高顏值的男神，這三位都在50歲以前就完成退休的夢想，開啟人生另外一個階段的新生活。

曾任台積電主管的林英權，靠著自己最熟悉的電子股，每年來回區間操作，不但實現年賺18%，超過百萬的高被動收入現金流，49歲完成退休夢想，還斜槓再斜槓地當起旅遊節目主持人及拍打達人．不但在工作中吃喝玩樂，享受自己最喜歡的美食及烹飪，自己鑽研拍打功，讓原來肝纖維化的情況被逆轉．恢復下半場的樂活人生，而且，他還是黃金單身貴族喔!

另外一位黑哥，曾是外商石油公司的高級主管，45歲急流勇退，卻開啟另外一段奇妙的人生旅程，旅行超過50個國家，10年寫了6本書，還去當街頭藝人，老後生活精彩萬分，他是怎麼辦到的? 原來不是太重視理財的他，只用了一招，實現自己可以在世界各地趴趴走的夢想，至於是哪一招，請大家認真看節目．年輕的你，該開始規劃退休生活了，35歲該怎麼做，理財講師郭俊宏將告訴大家!

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▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。