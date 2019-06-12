誰說長照　跟年輕人無關？

圖、文、影／臺銀人壽提供

「啊，這件事以後再說啦！」「這個以後再做啦！」以後，是很多人常常掛在嘴邊的慣用語，習慣把自己認為不重要、不緊急的事情，放在「未來」再處理。但很多事不能用這2個字一語帶過，若事事總想著放到「以後」才處理，萬一事情「現在」就發生，產生的後果、帶來的損傷，恐一般人難以承受。

這裡要談的，其實就是年輕人對長照的態度及迷思。很多年輕人都認為，長照是步入高齡老年才會發生，離現在年輕力壯的自己很遙遠，這都是「以後」的事。但其實根據衛福部統計，極重度身障者有33萬人，其中20％為15～44歲，也就是說，每5位極重度身障者中，就有1人是年輕人，而極重度身障，其成因大多為意外或疾病造成，極有可能需他人在旁長期照顧，因此為年輕人來說，長照並非「以後」才會出現，而是「現在」已經發生中。

面對這立即性的長照風險，年輕人該怎麼做？最好的方式，就是用保險來預防，因為保險的核心思想，即是用眾人之力，幫助照顧生病或發生不幸的人。這對收入有限、經濟負擔大的年輕人來說，可說面對長照風險，最適當的轉嫁工具。

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然而想透過保險轉嫁風險，也要挑選提供精準保障的險種。很多年輕人可能會認為，「我有醫療險啊，它是最基本的醫療保障，有了它就不怕長照風險了！」這句話只對了一半，醫療險是最基本的醫療保障沒錯，但它只針對疾病住院、手術等項目進行理賠。然而當人陷入長照狀態時，可能進出醫院的時間少、也不需要進行手術，反而是長時間在家，這樣醫療險反而無法啟動理賠，這基本的醫療保障，當下也無用武之地。

而且，也別小看了長期照顧要花費的費用，若是聘請外籍看護進行全天照顧，一個月至少要花費2萬5000元，若再加上管灌飲食、尿布、營養品等耗材，一個月總花費可能要3～4萬元；若是送到長照機構例如養護之家，費用更昂貴，以雙人病房為例，基本費用加耗材費，可能要4～5萬元左右。

選對保險、做足規畫，才是年輕人面對長照風險正確的因應之道。目前市售保單中，以長期照顧險與失能扶助險，最能抵禦長期照顧對個人與家庭產生的影響。長期照顧險主要針對生理功能障礙、心理功能障礙進行理賠，而失能扶助險則針對因疾病或意外導致失能提供保障，而這些情況都有可能讓人陷入長照風險中，長期照顧險與失能扶助險即會提供一次給付保險金及分期給付保險金，減輕保戶與家人的負擔。

像是臺銀人壽樂活人生長期照顧終身保險與臺銀人壽優活人生長期照顧健康保險，或是臺銀人壽幸福人生失能照護終身保險，即能提供一次給付保險金，在發生功能障礙或失能的當下，提供即時性的協助；之後再提供分次給付保險金，在發生長照狀況時，提供定期的協助，讓生活不因此而變色，自己與家人仍能享有基本的生活品質與安穩。

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