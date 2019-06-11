中美貿易戰衝擊　我國上市櫃公司在大陸投資收益連2年衰退

▲受到中美貿易戰影響，我國上市櫃大陸跟海外投資收益都衰退。（圖／達志影像／美聯社）

記者戴瑞瑤／台北報導

受到中美貿易戰的影響，我國上市櫃公司今年第1季大陸投資收益年減28億元，連續第2年衰退；海外投資收益(不含大陸地區)也年減高達250億元，是近4年來首度衰退。

根據金管會統計，截至今年第1季，上市櫃公司投資大陸收益為365億元，整體較去年第1季減少28億元，也是連續第2年衰退，2017年第1季與2018年第1季相較減少89億元。

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證期局表示，上市櫃投資大陸收益減少，其中上市公司投資收益較去年同期減少36億元，主要是半導體業因通訊產品需求減緩轉趨保守所致；上櫃公司利益則較去年同期增加8億元，主要是產品價格上升及成本控管得宜所致。

截至今第1季止，上市、上櫃公司投資收益累計匯回金額為4503億元，占累積原始投資金額2.5兆的17.99%，累計匯回金額較去年底增加39億元，主要是配合集團資金規劃或策略考量，將盈餘或處分股權款項匯回所致。上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

不含大陸地區的海外投資部分，截至今年第1季，我國上市櫃公司投資收益為776億元，比起去年第1季減少高達250億元，也是近4年來首度出現衰退。

證期局表示，上市櫃公司海外投資收益減少，上市公司主要是因原料上漲及市場價格競爭致獲利減少，上櫃公司主要是受客戶庫存調整及銷售量下滑因素，致獲利衰退。

截至今年第1季止，上市櫃公司累計海外投資金額為6.5兆元，較去年底增加213億元，主要是因海外子公司營運資金需求及增加營運據點，所以增加海外投資金額。上市、上櫃公司皆以半導體業投資金額較大。

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