繳納規費等國庫款再也不用跑臨櫃　央行：台灣PAY也行



▲央行臉書發文，國庫款現在不必跑臨櫃，可以用台灣PAY繳納。（圖／中央銀行臉書粉絲專頁）

記者劉姵呈／綜合報導

從現在開始，繳納規費、保管款及捐獻等費用，不用再跑臨櫃繳款，可以用台灣PAY繳納了！中央銀行今（11）日於臉書發文表示，為提高網路繳庫使用率，並配合政府推廣行動支付政策，國庫款項費用已於本月3日起開放使用台灣PAY繳納。

央行指出，目前繳納中央政府機關各類國庫款項費用，包括有規費、保管款及捐獻等，繳費方式除了傳統持國庫繳款書前往國庫經辦行臨櫃繳款，或是就近至銀行、農漁會信用部或郵局等金融機構，以匯款方式繳款之外，現再也可透過「e-Bill全國繳費網」，以「晶片金融卡」線上繳納。

央行表示，為提高網路繳庫使用率，並配合政府推廣行動支付政策，央行已洽請財金公司自2019年6月3日起，於「e-Bill全國繳費網」 App增加繳納國庫款功能。從現在開始，不用再跑臨櫃繳款，繳款人可以使用手機下載並開啟該App啟用「台灣行動支付」功能，並安裝台灣Pay App下載金融卡，就可於頁面左下角「行動繳費」點選「政府機關相關費用」項下的「國庫款項費用」，輸入機關提供的繳庫帳號與銷帳編號等欄位資訊，使用「台灣Pay行動金融卡」繳納國庫款了。