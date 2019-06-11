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蓄意虛報股利所得扣抵稅額　最高處1倍以下罰鍰

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／記者陳韋帆攝）

記者吳靜君／台北報導

配合股利所得新制上路，財政部修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」明定股利所得可抵減稅額錯報或違規的裁罰基準，如果是計算錯誤的話，最高僅罰0.1倍或0.2倍，但是如果是刻意虛報，最高可以處1倍以下的罰鍰，並且即日生效。

股利所得新制是今年報稅時就已經適用，稅改的重點是廢除過去的兩稅合一設算扣抵制，股利所得改以二擇一新制 方式計算，民眾可以選擇將股利所得與其他所得合併計稅，但是享有股利金額8.5%的可抵減稅額，最高可以達到8萬元；或者是採取分離計稅，單一稅率為28%。

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為了因應股利所得新制上路，財政部修正「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」，並且區分各種不同的違章情形下，裁罰的基準，提供稽徵機關參考。

舉例來說，錯誤計算股利可抵減稅額，沒有獲配股利卻虛報可抵減的稅額，或者虛增領取的股利金額以適用更多股利金額，造成更多可抵減的稅額，都是屬於違規的情形，依規定可以處1倍以下的罰鍰。

公司虛增（報）配發股東股利　最高可罰到30萬

「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」進一步規定，如果是誤算、不是刻意違規，漏稅額或者因此多領退稅金額在3萬元以下的案件，罰0.1倍的罰鍰；如果超過3萬元的案件，則是裁罰0.2倍的罰鍰，但是如果稽徵機關核定有故意虛增或虛報可抵減的稅額，就會比照1倍以下罰鍰處分。

此外，財政部也修正，增訂分配107年後所配發的股利，若沒有依規定填發股利憑單，在限期內補報者將處配發股利金額2%罰鍰，最低不少於1500元，最高為3萬元；但是逾期自動補報者，就處1%的罰鍰，最低不少於750元，最高不超過1.5萬元；逾期未申報者，就以20%來處分，最低不少於3,000元，最高不超過6萬元。

公司或合作社等法人，若虛偽安排或不正當的方式，虛增配發股東股利，則依據虛增股利的金額處30%的罰鍰，最低1.5萬元以上、最高達到30萬元；但如果自動向稽徵機關更正申報，就可減輕處分為15%的罰鍰，最低為1.5萬元，最高仍舊是30萬元。

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關鍵字：股利所得,虛增,可扣抵稅額,財政部,違規,罰鍰,兩稅合一,廢除,二擇一

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