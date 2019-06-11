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「台女愛洋腸」掀海嘯級論戰！猛男餐廳裡女客驚又羞　2.6萬留言3天戰不完

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▲猛男秀。（圖／翻攝公主病義大利餐廳粉專）

▲肌肉猛男逗得全場客人哈哈大笑，女客人更是害羞。（圖／翻攝公主病義大利餐廳粉專）

突發中心／新北報導

女生看猛男秀錯了嗎…新北市某餐廳日前舉辦活動，請來節目《2分之一強》來賓西班牙猛男佩德羅助陣，片中他在女客人身上扭來扭去，逗得她們當場尖叫。不過影片PO出卻引來大批網友論戰，更創下2.6萬則讓人傻眼的留言數；有網友批評片中女客人不檢點，但也有女網友暴氣留言「女生參與這種活動就是不檢點，男生參加活動被辣妹貼，那叫合理，干你X的咧」

這家位在新莊的餐廳，廣受網友好評，尤其每到特別節日還會舉辦真人猛男秀，更是讓女客人為之瘋狂；日前端午連假，餐廳更下足猛藥，請來節目《2分之一強》來賓，西班牙肌肉猛男佩德羅前來表演；他不但大方裸露上身，更與女客人各種「親密互動」，現場客人不論大人小孩，都被逗得哈哈大笑。

▲猛男秀。（圖／翻攝公主病義大利餐廳粉專）

▲該餐廳端午連假期間，請來西班牙猛男佩德羅表演，不少女客人與他合照。（圖／翻攝公主病義大利餐廳粉專）

影片在餐廳粉專PO出，引來大批網友2.6萬則海嘯級留言，不少女網友興奮「相約」，「太開心了吧，約起來」、「妳要嫁之前可以考慮辦在這」、「要去嗨一下嘛」、「我生日想要個猛男秀」、「媽媽好需要喔」

也有部分網友痛批女客人「不檢點」，「台女愛洋腸」、「呵呵，不檢點女性集中營」，掀起論戰。不少女網友替她們打抱不平，「女生參加這種活動就是不檢點，男生參加活動被辣妹貼，手拿去摸XX，那就合理，然後參加完還會說女生不檢點做這種工作，干你X的咧」、「男生不要在那邊罵女生不檢點！背著女友花錢去買很高尚？喔…我忘了不是每個愛嘴砲的人都有女友…」

▲猛男秀。（圖／翻攝公主病義大利餐廳粉專）

▲猛男裸上身與女客人「親密互動」。（圖／翻攝公主病義大利餐廳粉專）
 

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關鍵字：猛男秀,男女平權

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