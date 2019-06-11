中美貿易僵局／市調：2019年華為、Apple銷量受衝擊　三星穩坐第一

▲市調機構預估，受到中美貿易戰影響，Apple與華為的銷售排名將進入拉鋸。（圖／路透社）

記者邱倢芯／綜合報導

隨著中美貿易戰陷入談判僵局，再加上全球智慧型手機需求逐漸減緩，華為與Apple手機的銷售表現將受到衝擊；市調機構TrendForce最新報告指出，2019年智慧型手機排名三星仍坐穩第一位置，蘋果與華為則將進入排名拉鋸；而全球智慧型手機需求出現比原先預期更為疲弱的走勢，生產數量衰退幅度恐將從原先預期最大衰退幅度5%擴大至7%，總量恐低於14億支。

原先TrendForce預估2019年全球智慧型手機生產總量排名，前六席次依序為三星、華為、蘋果、OPPO、小米以及Vivo。然而，受到中美貿易談判僵局及需求減緩的影響，2019年智慧型手機排名開始有了一些變化，雖然三星仍坐穩第一位置，但Apple與華為則將進入排名拉鋸。

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TrendForce分析，以全年生產總量來看，由於華為手機出貨恐受到禁令衝擊，過往其主要海外銷售市場為歐洲與南美洲，而競爭者三星同樣在這些區域市場中深耕布局，預期將是直接受惠者，因此TrendForce上修了三星今年生產總量回到3億支以上水位，上調幅度有機會大於5%。

另一方面，Apple同樣受到貿易爭端影響，今年在中國市場的銷售表現將受衝擊，預估iPhone在中國的市占率將由原先預估的7%下調至5%，今年生產總量將由原先預估的1.9億支下修至1.83億支。

不過，華為在嚴峻的市場氛圍下，加上提早預期美國禁運可能，已預先建立庫存並緊急作出生產應變計劃。TrendForce預估下半年華為仍將持續受惠中國國內市場的需求挹注，減緩國外市場所受到的影響，全年生產總數預計將較年初預估值下修。

而中國品牌的小米、OPPO以及Vivo，雖然因為華為在國內聲勢抬頭，銷售恐遭受波及，不過三大品牌在東南亞、印度市場銷售皆有收獲，全年生產總量可望較2018年持平。