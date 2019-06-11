台塑今年營運難創高　董座盼貿易戰快落幕、關稅障礙快排除

▲台塑董事長林健男。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台塑今（11）日舉行股東會，董事長林健男談及今（2019）年展望，預期全年營運恐不如去年來得亮眼，但他相信「馬步蹲得越低，反彈力量越大」，期盼貿易戰能夠盡快落幕，同時也向政府喊話，台灣未來除了靠自己努力之外，也希望政府能夠幫忙，積極爭取加入CPTPP、RCEP，藉此突破目前所受的不平等關稅貿易障礙。

面對全球貿易保護主義高漲，林健男表示，不僅經濟規模占全球GDP 13%的CPTPP（跨太平洋夥伴全面進展協定）已於去年底生效，另外經濟規模占全球GDP三成的RCEP也將於今年11月達成協議。

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林健男指出，CPTPP及RCEP分別占台灣貿易總額的25%及59%，而台灣都被排除在外，對於產業的競爭與發展相當不利，讓人感到擔憂。反觀，兩岸已簽訂ECFA協議，截至2018年底，台灣出口到大陸總計減免關稅63億美元。

此外，台灣年出口金額高達3300億美元，佔GDP比重高達6成以上，但簽訂國際自由貿易協定（FTA）國家卻很少。目前台灣每出口100美元，可享有的關稅優惠、也就是「FTA覆蓋率」只有9.7%，遠不如日本的23%、韓國的64%，以及新加坡的77%。

林健男認為，RCEP對台灣產業影響相當嚴重，以電子零組件產業來看，占台灣出口產品三分之一，這類產品由於WTO資訊科技協定（ITA）而免除關稅，至於包含石化業等其他產業，占台灣出口產品三分之二，由於沒有 FTA，也沒有加入區域經貿協定，出口都將面臨關稅壓力。因此，他期待政府能更積極爭取加入CPTPP、RCEP，並與主要貿易夥伴洽簽FTA，協助化解台灣產業在全球所遭受不平等關稅貿易障礙。