郭台銘：美中貿易戰影響廠商訂單掉三成　政府未盡責

▲ 國民黨總統初選參選人郭台銘至上銀科技集團演講「全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機」。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

財經中心／綜合報導

國民黨總統初選參選人郭台銘今（11）日至上銀科技集團，受到三大中部機械製造產業相關公會（臺灣機械工業同業公會、台灣工具機暨零組件公會、台灣區模具工業同業公會）大力支持，會中郭台銘分析全球經濟情勢，演講「全球美中貿易戰機械產業之危機與轉機」。

美中貿易戰開打以來，因應消費製造品等品項關稅提高 25%，連帶造成台灣機械模具等相關產業訂單平均掉了三成，許多產業大喊吃不消，然而台灣工具機產業去年全球出口排名第四，擁有先天的地理優勢，加上長期以來厚實的加工技術，和中部地區完整供應鏈體系，面對這場經濟危機，是挑戰也是重要的機會。

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郭台銘認為，台灣有許多優質的中小企業和隱形冠軍，人口密度高、幅員小加上教育程度高，場域條件堪稱世界最佳，只要有對的人引導，就有機會在這場戰爭裡獲勝，並且趁勝到美國搶訂單。

郭台銘表示，人才是國家最大的資產，要把苗栗以南，嘉義以北，發展為全世界最大的精密機械產業，要讓世界看見台灣，更因為有產業工會的支持作為後盾，把餅做大就能成就富國利民的繁榮，推出更多福利，台灣未來希望無窮。