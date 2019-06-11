「大掌櫃」劉泰英住家要被法拍　因為兒子欠債1200萬

▲昔日「大掌櫃」劉泰英，與兒子積欠債務，住處將被法拍。（圖／資料照）

記者楊佩琪／台北報導

中華開發前董事長劉泰英名下，位在台北市大安區的自住用房產，將於7月25日台北地方法院第一次法拍，底價為6950萬元。根據了解，因劉泰英的兒子劉昭毅積欠1200萬元債務導致。

根據法拍公告，該筆位於台北市大安路一段的「仁愛大廈」7樓，約58坪房產登記在劉泰英名下，為劉泰英自住使用中，第一次法拍時間訂於7月25日，底價6950萬元，債權人為「祥宸公司」及一名吳姓男子，而抵押債權銀行為元大銀行。

根據了解，劉泰英的大兒子劉昭毅於「昌泰資產管理公司」、「昌泰投資顧問公司」掛名董事長，積欠祥宸公司950萬元債務，另吳姓男子主張，劉泰英及劉昭毅2人，曾簽發250萬元本票給他，至今仍未付款，因此向台北地方法院聲請強制執行，法院裁准，950萬元部分，法院也裁准支付命令。

前總統李登輝時代，劉泰英被稱為「大掌櫃」，主導多宗黨產交易案，如今連住處都被法拍。而父子倆積欠的債務不只祥宸公司等，中國生產力中心董事長也是三三企業交流會理事長的許勝雄，也因劉泰英父子積欠180萬元債務，向法院聲請支付命令，法院也裁准。

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