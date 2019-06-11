畢業生看過來！法人不藏私教戰　社會新鮮人輕鬆投資術



▲社會新鮮人示意圖。（圖／達志影像）

記者劉姵呈／綜合報導

畢業季來臨，應屆畢業生準備迎向嶄新未來，除了找份工作之外，不少社會新鮮人也開始著手如何理財。法人建議，社會新鮮人應即早養成理財習慣，可選擇定期定額方式，投資基金或股票作為理財的第一步，累積出人生的第一桶金。

凱基證券表示，定期定額投資的好處，除了小額即可入手外，定期定額投資期間，由於持股分時進場，可以平均投資成本，投資標的價格上漲時買得少，價格下跌時買得多，即使處於下跌波段，一旦市場反轉，就可以快速的轉虧為盈，所以只要選對投資標的，加上投資時間夠長，透過時間複利的加乘效果。

凱基證券舉例，投資人若五年前開始以每個月6日扣款5,000元投資台灣五十 ETF（0050），至2019年4月為止，五年來的總報酬率高達41.4%，年化報酬率為7.2%，總投資本金30萬就能滾出42.4萬元。

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凱基證券建議，在定期定額的存股理財期間，投資人也可透過台股借券服務來擴大投資收益、利上加利。在股票持有期間除可賺取股價上漲的獲利以及每年配發的股息股利外，還可透過借券服務，將持有的股票做出借，賺取額外的出借收入，一次擁有股價上漲獲利、股息股利及借券收益的三重投資效益。



台新基金經理人吳繼先表示，在市場波動加大下，定期定額是很好的策略，不用去考慮進場的時機，當淨值處於高檔時，同樣的一筆金額買到較少的單位數，但淨值跌至低檔時，則可以買到較多的單位數，長期下來，基金的平均購買成本會降低，也就不用擔心任何危機事件對淨值的衝擊，最適合股市大幅波動的時機，建議優先布局業績在今年下半年至明年成長無虞的個股。