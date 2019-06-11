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中油95問題油「退2倍」理賠只到6月底　民眾退款手腳要快

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▲中油95無鉛汽油銅片測試超標理賠進度說明記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中油95無鉛汽油去年爆出不合格油品事件，截至昨日已累計理賠11.4億元，理賠筆數達34萬多筆。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

中油2018年爆出95不合格油品事件，提出賠償2倍方案，從去年11月開始受理理賠，截至6月10日已累計理賠11.4億元，理賠筆數達34萬多筆。中油呼籲，相關理賠作業將在30日為止，提醒民眾趕快把握時間辦理申請。

中油去年10月發生95無鉛汽油經銅片測試超標事件，車主若曾在公布的159間加油站加油，從去年11月1日至今年6月30為止，可憑發票到指定的112座加油站和9個營業直銷處櫃檯申請退費，可選擇電匯或是捷利卡退費，中油審查通過後，民眾可獲得2倍賠償。

請繼續往下閱讀...

根據中油統計，截至6月10日申請理賠筆數達34萬2778筆，發票87萬2839張，單筆最高申請理賠發票金額為39萬4423元，其中選擇匯款理賠者占65.27%，入捷利卡者34.73%；車輛維修申請1977件，理賠成立1742件，單筆最高理賠金額6萬8976元，累計中油已支應11.4億元，其中油料理賠11.32億元，車輛維修理賠0.08億元。

中油呼籲，尚未申請的民眾在月底前提出理賠申請外，若發票遺失需要補開或是能提出其他可資證明文件的消費者，也可在7月1日起至31日將資料送往中油指定的112座加油站或全台9個營業處直銷櫃台，也可掛號郵寄到中油指定郵政信箱提出申請。

中油表示，事件發生後已就油品製程、工廠管理徹底檢討改進，目前採取源頭管控方式，包括汽油配油時，針對每股摻配料皆進行陶氏試驗，可快速檢測是否有輕質含硫物質，發現不合格立即停止摻配，並在成品槽加強檢驗，確認全部合格後才出廠發貨；供油中心也加強油品的品質管制作業，於發油前特定化驗加做銅片腐蝕測試。

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關鍵字：中油,加油站,車主,理賠,95無鉛汽油

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