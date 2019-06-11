　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

中美貿易戰延燒　鴻海集團美國投資計劃不變　預計2020年量產

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鴻海集團今（11）日首度自辦法說會，新任董事侯選人在會後記者會合影，未來以發展工業互聯網帶領集團轉型。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團今（11）日首度自辦法說會，新任董事侯選人在會後記者會合影，未來以發展工業互聯網帶領集團轉型。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧、姚惠茹／新北報導

中美貿易戰持續延燒，牽動全球經貿生產版圖位移，鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海集團在美國投資計劃仍將分階段進行，相關產品預計於2020年在美量產，以打造在美供應鏈的重要一環。

針對中美貿易戰對鴻海集團營運的影響，劉揚偉表示，手機品牌客戶之間有訂單的轉動，鴻海集團受惠轉單效應，今年前五營收仍有5.92％的微幅成長，貿易戰對集團營運影響不大。

請繼續往下閱讀...

▲鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海集團多年佈局全球化發展，目前在16個國家佈建生產基地，將全力配合客戶需求調整產能。（圖／記者湯興漢攝）

▲鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海集團多年佈局全球化發展，目前在16個國家佈建生產基地，將全力配合客戶需求調整產能。（圖／記者湯興漢攝）

美國總統川普頻頻對貿易夥伴祭出關稅戰，市場憂慮衝擊全球手機生產供應鏈，劉揚偉表示，鴻海集團多年佈局全球化發展，目前在16個國家佈建生產基地，在中國大陸以外的產能足以應付美國產品生產需求，只要環境以及客戶需要，都能擴增產能。

針對中美貿易戰的走勢，劉揚偉表示情勢詭譎多變，目前難以預測美方會對哪些國家進行關稅調整，但鴻海集團在美國的投資將按計劃分階段進行，包括顯示器技術、伺服器相關產品及車載中控器相關產品，將陸續在第一階段、預計於2020年在美量產。

另外，美國對墨西哥取消關稅懲罰，鴻海集團在墨西哥投資設廠，其生產將不受中美貿易戰的關稅因素影響，劉揚偉指出，目前美國與墨西哥受到關稅影響是最小的地方，在這二處的佈局將是鴻海集團著墨主力。

劉揚偉表示，美中貿易衝突詭譎的情況，讓鴻海集團對於未來的發展，思考的不是短期的對策，而是長期的對策；另外在方向上，鴻海集團將在雲、移、物、大、智、網＋機器人，作為技術和產品的發展方向。

ET快訊
畫面曝光！台東加油站前撞油罐車　休旅車遭拖行撞爛..駕駛慘死
賀一航過世...曾治豪遭酸「爸死了還工作」　他無奈曝背後原因
太平洋建設創辦人章民強過世享嵩壽100歲！抱憾沒拿回SOGO
阿羅哈客運國道翻車造成3死11傷　肇事駕駛20萬交保

關鍵字：中美貿易戰,鴻海,郭台銘,法說會,工業互聯網,劉揚偉

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

統一超前五月營收突破千億大關　受惠聯名帶動零食業績成長二成

影／中美貿易戰延燒　郭台銘點名這單位：「不做正事還做錯事！」砲轟政府無作為

影／G20共識貿易戰惡化威脅全球　郭台銘點名這日期：台灣未來的轉捩點

影／G20示警貿易戰惡化威脅全球　郭台銘：蔡總統少跑廟宇拚選舉

益航三年改革有成　目標每年配息上看2元股利

王品今年前五月獲利增溫　股東會明天登場市場矚目

景氣差？電腦及資訊服務業逆勢成長　今年營業額上看3500億元

崇友喜獲北市國際酒店訂單　2020年第四季完工挹注獲利

台商回流強強滾　台糖擬釋出逾二千公頃土地只租不售

中油問題95汽油已賠償10億元　發票退款留意六月底截止

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

家遭大強入侵！聖上秒滅敵叼走　她嚇壞飆國罵：不能鬆口！XX娘

中油95問題油「退2倍」理賠只到6月底　民眾退款手腳要快

中美貿易戰延燒　鴻海集團美國投資計劃不變　預計2020年量產

郭台銘握有董事會決策權　權力多寡取決選舉結果

台塑股東會通過配息5.8元　董座保守看下半年藏6大變數

中美貿易戰延燒　鴻海：受惠轉單效應營運無虞

美零售業臨倒閉潮　沃爾瑪、好市多卻靠他們撐起一片天

鴻海走向透明化　劉揚偉：每半年舉辦法說會、至少40%以上的配息

鴻海躋身亞洲唯二燈塔工廠　李傑：工業互聯網為轉型關鍵

亞太有錢人崛起2025財管規模近30兆美元　台灣有望參一咖

劉揚偉宣布鴻海組成9人「經營委員會」　董事會仍做最後決策！

侯友宜震怒撤換淡水分局長：兄弟在衝鋒陷陣，你卻在看螢幕！

梁家輝撿到槍？「王晶就是爛片王」爆任達華、古天樂14年前秘辛

傳奇樂團團長YOSHIKI在台北　蔡英文私揪想招待他：總統級觀光

毒蟲挫咧等！　宜警「安居緝毒」績效全國丙組第一

婕斯盃／29日開打憑發票提前兌票進場　四國好手齊聚爭霸

港都盃《傳說對決》線下賽12日台北開跑　直播主啵緹、YU 炒熱現場

有化學臭味整條大排都是白色泡泡　疑似不肖業者偷排

闖日本專屬經濟區無視停船命令　陸漁船船長被捕1天就釋放

護士帶陌生男指認「寶寶在這」　媽確認無誤挺身糾正...神結局糗爆：有綠光？

13歲男童蛋疼就醫　全身檢查完發現「少一顆臼齒」竟從子孫袋夾出！

粉紅奧迪R8千金辣模疑走光！ 深V直播側身驚見「粉紅凸起」

財經熱門新聞

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

水利署發布高雄、台南2級淹水警..

鴻海調薪了！　6月起平均調幅7..

鴻海9人營運委員會揭曉倒數　彭..

國泰金5月大賺逾百億　富邦金保..

孫正義來台力挺郭台銘　對談聚焦..

郭台銘：請問蔡總統哪句話不是妳..

CNN打臉：川普對陸的陳述錯誤..

鴻海法說會登場前悄開跑　財務長..

即／威力彩上看5.1億獎號出爐..

勞資爭議延燒　長榮航：堅持協商..

鴻海躋身亞洲唯二燈塔工廠　李傑..

影／鴻海郭台銘砲轟政府無作為　..

Google去年靠新聞賺了近1..

更多熱門

相關新聞

郭台銘握有董事會決策權　權力多寡取決選舉結果

鴻海（2317）今天（11日）下午在土城總部結束首次法說會後，由4位新任董事候選人呂芳銘、盧松青、劉揚偉、李傑、財務長黃德才主持記者會，被問到現任董事長郭台銘未來在鴻海扮演的角色，劉揚偉表示，董事長同樣身為董事會成員，具有決策權力，至於權力多寡則取決選舉結果。

中美貿易戰延燒　鴻海：受惠轉單效應營運無虞

鴻海走向透明化　劉揚偉：每半年舉辦法說會、至少40%以上的配息

鴻海躋身亞洲唯二燈塔工廠　李傑：工業互聯網為轉型關鍵

劉揚偉宣布鴻海組成9人「經營委員會」　董事會仍做最後決策！

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

小琉球活珊瑚遭刻名留念　網美被肉搜

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面