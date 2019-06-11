中美貿易戰延燒　鴻海集團美國投資計劃不變　預計2020年量產

▲鴻海集團今（11）日首度自辦法說會，新任董事侯選人在會後記者會合影，未來以發展工業互聯網帶領集團轉型。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧、姚惠茹／新北報導

中美貿易戰持續延燒，牽動全球經貿生產版圖位移，鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海集團在美國投資計劃仍將分階段進行，相關產品預計於2020年在美量產，以打造在美供應鏈的重要一環。

針對中美貿易戰對鴻海集團營運的影響，劉揚偉表示，手機品牌客戶之間有訂單的轉動，鴻海集團受惠轉單效應，今年前五營收仍有5.92％的微幅成長，貿易戰對集團營運影響不大。

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▲鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海集團多年佈局全球化發展，目前在16個國家佈建生產基地，將全力配合客戶需求調整產能。（圖／記者湯興漢攝）

美國總統川普頻頻對貿易夥伴祭出關稅戰，市場憂慮衝擊全球手機生產供應鏈，劉揚偉表示，鴻海集團多年佈局全球化發展，目前在16個國家佈建生產基地，在中國大陸以外的產能足以應付美國產品生產需求，只要環境以及客戶需要，都能擴增產能。

針對中美貿易戰的走勢，劉揚偉表示情勢詭譎多變，目前難以預測美方會對哪些國家進行關稅調整，但鴻海集團在美國的投資將按計劃分階段進行，包括顯示器技術、伺服器相關產品及車載中控器相關產品，將陸續在第一階段、預計於2020年在美量產。

另外，美國對墨西哥取消關稅懲罰，鴻海集團在墨西哥投資設廠，其生產將不受中美貿易戰的關稅因素影響，劉揚偉指出，目前美國與墨西哥受到關稅影響是最小的地方，在這二處的佈局將是鴻海集團著墨主力。

劉揚偉表示，美中貿易衝突詭譎的情況，讓鴻海集團對於未來的發展，思考的不是短期的對策，而是長期的對策；另外在方向上，鴻海集團將在雲、移、物、大、智、網＋機器人，作為技術和產品的發展方向。