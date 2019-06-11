郭台銘握有董事會決策權　權力多寡取決選舉結果

▲鴻海經營委員會九人小組。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

鴻海（2317）今天（11日）下午在土城總部結束首次法說會後，由4位新任董事候選人呂芳銘、盧松青、劉揚偉、李傑，以及財務長黃德才主持記者會，被問到現任董事長郭台銘未來在鴻海扮演的角色，劉揚偉表示，郭董同樣身為董事會成員，具有決策權力，至於權力多寡則取決選舉結果。

劉揚偉表示，郭台銘董事長身為董事會成員，具有董事會相關決議的權力，但是他不是九人經營委員會的成員，所以未來鴻海在溝通協調相關事務，會由經營委員會來討論作出建議，這些建議會提到董事會決議通過，因此郭台銘同樣具有決策權。

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▲鴻海法說會後記者會。（圖／記者湯興漢攝）

劉揚偉補充，目前經營委員會的九人小組包含有四位董事，佔董事會六席中的四席，所以原則上經營委員會通過的案子，應該會得到董事會的同意，但是郭台銘董事長在董事會中賦予的權利，未來看總統大選的結果來取決扮演的角色，目前確定的是在今年6月21日股東會之後，郭台銘將會是新的董事會成員。

至於夏普會長戴正吳今天沒有出席鴻海法說會，據悉是為了主持日本夏普法說會，所以雖然戴桑不在經營委員會的九人小組，但是在董事會中同樣具有決策上面應有的權利，劉揚偉補充，未來經營委員會每週都會開會，針對重大議案做好相關的溝通協調，並經過三分之二的成員同意，就會把結果呈報到董事會，透過董事會決議的機制做出決策。