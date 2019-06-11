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台塑股東會通過配息5.8元　董座保守看下半年藏6大變數

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▲▼台塑今天舉行股東會，由董事長林健男親自主持。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台塑今天舉行股東會，由董事長林健男親自主持，會中通過每股配發5.8元現金股利。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台塑今（11）日舉行股東會，會中通過每股配發5.8元現金股利。台塑董事長林健男表示，受到中美貿易戰影響，上半年營收及獲利預期表現不如上年同期，同時也點出貿易戰衝突、全球經濟放緩等變數，保守看待下半年營運情況。

台塑2018全年營收2303.7億元，較前年增加11%，稅前盈餘570.92億元，較前年成長4%，每股稅後盈餘為7.78元，今天股東會上通過每股配發5.8元現金股利，換算股利配發率為74.5%。

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台塑董事長林健男表示，去年第4季在中美貿易戰下，原油價格崩跌近4成，連帶影響原料乙、丙烯及石化產品價格驟跌，導致銷售量和利差減少，不過台塑完成寧波聚丙烯廠第一、二階段年產4.2萬噸去瓶頸改善，並做好設備管理，維持工廠穩定生產，且積極分散市場、提升高單價差別化產品銷售量，使得營收達2303.7億元，創下歷史新高，並沒有辜負股東的期許。

林健男指出，今年第1季在全球景氣放緩、相關產業需求減弱，再度縮小利差，因此獲利不如去年同期表現，不過第2季是石化產業的旺季，儘管有機組歲修，但開工率達93%高於第1季的90%，營收則會優於第1季；展望2019下半年，他則以保守看待，主要是中美兩大貿易國衝突升溫，加上國際貨幣基金會、世界銀行等國際機構紛紛下修2019全年經濟成長預測，未來挑戰皆比去年來得更大。

展望今年，台塑認為，中美貿易爭端後續發展，以及國際貨幣基金會、世界銀行等國際機構紛紛下修2019全年經濟成長預測，加上歐美央行貨幣政策走向、英國是否脫歐、中東地緣政治風險、原油價格走勢等，都是影響全球經濟與石化景氣的變數，未來仍需審慎因應。

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關鍵字：台塑,林健男,貿易戰,原油,貨幣,脫歐,經濟,景氣

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