中美貿易戰延燒　鴻海：受惠轉單效應營運無虞

▲鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海在全球有十六個生產基地，將全力配合客戶需求，近期也受惠於轉單效應。（圖／鴻海提供）

記者林淑慧、姚惠茹／新北市報導

中美貿易戰持續延燒，牽動全球經貿敏感神經，鴻海集團的代工業務是否受到影響，備受市場關注。鴻海集團新任董事候選人劉揚偉表示，鴻海在全球有十六個生產基地，將全力配合客戶需求，近期也受惠於轉單效應，貿易戰對集團營運不大。

鴻海集團今（11）日首度自辦法說會，外資提出四大提問，包括生產基地遷出大陸，集團影響與配置為何、iPhone出貨恐衰退如何因應、華為遭美禁令封殺如何應對，以及最為關鍵的鴻海董事長郭台銘的接班人選等議題，備受在場法人關注。

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▲鴻海首度自辦法說會今日登場。（圖／記者姚惠茹攝）

劉揚偉表示，美中貿易衝突詭譎的情況，讓鴻海集團對於未來的發展，思考的不是短期的對策，而是長期的對策；另外在方向上，鴻海集團將在雲、移、物、大、智、網＋機器人，作為技術和產品的發展方向。

金融時報日前以「鴻海：世界科技工廠面臨最大考驗」為題、長達九頁的報導指出，鴻海面臨的是攸關存續的挑戰。

依據金融時報報導，在美中貿易戰愈演愈烈，川普政府鷹派官員想辦法要讓兩國科技業「脫勾」之際，鴻海集團成為「夾心餅乾」，在此同時，鴻海集團也試圖因應AI帶來的影響；AI的發展正引領市場由大量生產的模式，轉向生產更加利基取向、更高利潤的產品。