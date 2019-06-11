美零售業臨倒閉潮　沃爾瑪、好市多卻靠他們撐起一片天

▲零售業者應注意對價格敏感的消費者，因為他們的購買力正在持續上升。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

過去幾周對美國股市零售類股來說完就就是一場浩劫，但部分企業股價仍能在其中逆勢上揚。近期一項數據解釋了為何好市多（Costco）、沃爾瑪（Walmart）、目標百貨（Target）及美國的廉價商店能蓬勃發展，而百貨公司及連鎖服飾店卻僅能在一旁掙扎。

CNBC報導，零售業者應注意對價格敏感的消費者，因為他們的購買力正在持續上升。美銀美林的最新調查顯示，家庭每年收入低於5萬美元的低收入消費者的購買量，較去年同期增長6%，增長幅度超過中、高收入家庭。

請繼續往下閱讀...

儘管美國及中國大陸間的貿易戰陰霾揮之不去，但美國消費者的信心依然強勁。許多低收入消費者在今年年初持續受到激勵願意多花錢，但他們並不會前往Tiffany或Nordstrom百貨這類精品店購物，而是在沃爾瑪或Dollar Tree這類的商店消費更多。

美銀的報告稱我們正身處「折扣商店的年代」，而上述低收入族群消費力增加的趨勢正是支持該說法的關鍵。消費者蜂擁前折扣商店消費，預計將會持續衝擊經營方式封閉及過時的購物中心。美銀表示，購物中心業者關閉更多門市，將繼續使沃爾瑪和目標百貨這些業者因競爭對手縮減而受益。

▼許多低收入消費者在今年年初持續受到激勵願意多花錢消費。（圖／取自美銀美林）

而與此同時，消費者在JC Penney和Sears等連鎖百貨及連鎖服飾店的消費支出持續下滑。Dressbarn打算退出美國市場，而快時尚服妝品牌Forever 21則考慮重整，至於商場內的Abercrombie & Fitch及Gap等青少年服飾品牌則勉強爭取更多銷售額。

今年以來，沃爾瑪股價上漲了12%、目標百貨上漲近30%、好市多上漲逾20%、Dollar General漲幅也達20%，都遠遠超過略微下跌的標普500零售指數型股票基金（ETF）。美國銀行表示，這意味著低收入消費者支出「沒有放緩的跡象」。

1950年代及其後的幾十年，美國大量開設以百貨公司為基礎的郊區購物中心，零售訂閱平台2PM創始人史密斯（Web Smith）在最新報告中寫道：「我們讓成千上萬的美國人開車至更遠的地方開設更多商店，我們告訴自己，泡沫永遠不會破滅。」但事實上，泡沫絕對已開始破滅，且速度更快。據CoreSightResearch的數據，今年已有超過7150家美國零售商店面宣布關閉，去年的統計則為5524家，較前年的8139家下滑了30%以上。