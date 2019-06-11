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鴻海走向透明化　劉揚偉：每半年舉辦法說會、至少40%以上的配息

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▲▼鴻海法說會。（圖／鴻海提供）

▲鴻海新任董事候選人劉揚偉主持法說會。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

鴻海（2317）史上首次自辦法說會今天（11日）下午在土城總部登場，新任董事候選人劉揚偉宣布由九人小組共治的「經營委員會」，將會帶領鴻海走向透明化，未來每半年會舉辦一次法說會，而且每年至少有40%以上的配息，作為股民選擇投資的參考。

劉揚偉表示，鴻海看到兩個重要的趨勢，第一個就是企業數位化的轉型，第二個就是工業4.0在製造、醫療、運輸的應用，這三個在鴻海內部分別稱為工業互聯網、車聯網、健康互聯網，這些都包含在雲、移、物、大、智、網＋機器人，並且在技術和產品的布局，都已經各個不同的事業群看到綜效。

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▲▼鴻海法說會。（圖／鴻海提供）

▲鴻海法說會登場。（圖／鴻海提供）

劉揚偉表示，關於透明度的部分，鴻海會朝著越來越透明的方向努力，未來將會定期舉辦法說會，以每半年舉辦一次為主，並且會由未來的董事長直接做報告，同時強化IR的系統，讓法人朋友們，有任何的問題，都可以透過IR得到答案，如果有突發的狀況，也有電子信箱給予最快速度的回應。

同時，劉揚偉表示，鴻海集團經過45年，已經打造出非常具有競爭力的產業，而且具有規模超過5兆的經營團隊，並承諾在創造股東的價值方面，鴻海會提供至少40%的配息作為承諾，讓股民可以作為選擇投資的參考。

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關鍵字：鴻海,法說會,呂芳銘,劉揚偉,李傑,盧松青

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