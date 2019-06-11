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粵港澳台青見韓國瑜　打造「11+T」平台推投資精華匯聚高雄

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▲粵港澳台青見韓國瑜　建「11+T平台」推動投資精華匯聚高雄。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

▲青年企業家與韓國瑜交流。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

粵港澳台青年企業家「11+T」高雄經貿合作會議11日在高雄登場，來自兩岸四地的近百名團員11日先到高雄與高雄市長韓國瑜交流，並在韓國瑜的見證下，簽署了「港澳台青年產業共創基地設立合作備忘錄」，期望能透過平台，將港澳台的資源、資金、人才匯集至高雄。

韓國瑜致詞時表示，高雄是一個充滿熱情的地方，他選市場就提出所謂「南南合作」，要從高雄開闢兩條線出來，一條是往新加坡、馬來西亞、菲律賓，一條往澳門等大陸沿海城市，「希望未來的高雄沒有圍牆，只有道路，我們希望能發展出一個無拘無束，能夠全力衝刺的高雄。」

韓國瑜提到，2019年以來，很多投資考察團都絡繹不絕地來到高雄，高雄的經濟發展局負責接待這些考察團，平均每天都有一個團造訪，統計到現在已經有150個團，專門來看高雄的投資環境，再加上其他的一些團體，總共有近200個團，觀光團也增加了20%以上，代表大家對高雄都有好奇心。

韓國瑜指出，身為高雄市長，他最擔心的就是年輕人外流的問題，因為北漂太嚴重，根據統計，每年的大學畢業生，有70%以上離開高雄，留下來的只有四分之一，嚴重影響到服務業的產值，但反過來看，這也代表高雄還有很多發展機會，他希望中華青年商會的青年企業家來到高雄，可以多聽、多看，尋找商機。

韓國瑜還說，高雄預計在10月成立青年局，目前已募集海內外創業基金兩千多萬，明年預計編列三億協助青年創業，讓富有想像力、創造力以及拼勁的青年能有機會開發事業。

隨後，在韓國瑜的見證下，澳門中華青年商會會長譚鎧承、國際青年創業協會（香港）會長林軍及中華民國全國商業總會品牌創新服務加速中心執行長戴中興共同簽署了「港澳台青年產業共創基地設立合作備忘錄」，將分別在高雄，澳門及香港合作投資設立港澳台青年產業共創基地，將港澳台的資源、資金、人才在「11+T」平台滙集，與粵港澳大灣區的各城市青創基地對接，建立以共融–文化融合，共創–合作創造，共享–分享經濟的制度，推動兩岸四地青年事業合作發展平台。

中華青年商會代表團總團長譚鎧承表示，「11+T」的11代表粵港澳大灣區廣東省的九個城市分別是深圳、廣州、中山、佛山、珠海、江門、東莞、惠州、肇慶，還有兩個特區香港、澳門，T則是代表台灣。

譚鎧承指出，由於高雄擁有海港，空港，也有捷運，交通便利是發展經濟的必要條件，也是發展旅遊業的元素，於是今年1月26日商總在高雄舉辦的「愛鄉 愛土 拚經濟」企業投資台灣南區會議，確立了高雄是推動「11+T」在台灣的首要根據地，為讓高雄重新點燃活力，中華青年商會決定為青年人建立商貿平台，以青年為主推動粵港澳大灣區與台灣的區域經濟大融合。

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關鍵字：粵港澳台青,韓國瑜

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