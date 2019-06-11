鴻海躋身亞洲唯二燈塔工廠　李傑：工業互聯網為轉型關鍵

▲鴻海集團今（11）日首度自辦法說會，未來將以發展工業互聯網帶領集團轉型。（圖／鴻海提供）

記者林淑慧、姚惠茹／新北報導

鴻海集團今（11）日首度自辦法說會，董事候選人李傑表示，鴻海集團獲世界經濟論壇選為今年度亞洲唯二的燈塔工廠，關鍵即在於利用人工智慧提高效率、降低成本，未來以發展工業互聯網帶領集團轉型。

鴻海集團今（11）日首度自辦法說會，外資提出四大提問，包括生產基地遷出大陸，集團影響與配置為何、iPhone出貨恐衰退如何因應、華為遭美禁令封殺如何應對，以及最為關鍵的鴻海董事長郭台銘的接班人選等議題，備受在場法人關注。

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鴻海董事長郭台銘曾在富士康三十週年廠慶時喊出，未來三十年鴻海的成長要靠工業人工智慧，預計要培育出兩萬名AI種子人才，五年要投資新台幣一百億元在工業互聯網的AI應用，顯示人工智慧將助力鴻海的下一波成長，而李傑即為主導工業互聯網發展的關鍵人物。

▲鴻海集團今（11）日首度自辦法說會，未來將以發展工業互聯網帶領集團轉型。（圖／鴻海提供）

李傑表示，富士康想把工業物聯網當成新的商業模式，從原先將代工做得完善，再到推廣工業物聯網給客戶。鴻海先把它做好，再影響到全世界。而工業人工智慧扮演的角色，就是符合製造業節省成本，增加效能，提高質量等剛性需求，鴻海轉向工業互聯網，希望協助企業達到以上目的。

李傑指出，工業人工智慧是ABCDE，A是代表AI或者叫Analytics，B是大數據（Big Data），C是雲端（Cloud），ABC是全世界都在談，再加上D是領域知識（Domain know how），目的是證據E（Evidence），透過證據經驗不斷提高AI的可靠性，達到省成本、提高價值、增加效率的目的。

「人工智慧改變人類生活，工業互聯網則是改變產業，」李傑表示，工業物聯網轉型，第一個得做的就是建立新文化，任何東西必須要了解它數據哪邊來、資料哪邊不好、成本哪邊最多、怎麼樣提升效率，這將是鴻海集團未來轉型的關鍵。