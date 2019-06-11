亞太有錢人崛起2025財管規模近30兆美元　台灣有望參一咖

▲亞洲的有錢人愈來愈多，也將帶動亞太地區財富管理、資產管理發展，近期政府積極推動台灣財富管理國際化，未來有機會可以參一咖。（圖／業者提供、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

資誠會計師事務所公布一份《2025資產財富管理報告 —亞洲覺醒》報告，根據報告顯示，隨著亞洲有錢人的崛起，亞太地區的資產管理規模至2025年將達29.6兆美元。

資誠表示，亞太地區富裕階層與高淨值資產人士急速竄升的財富，提供資產管理業者更多機會，服務不斷成長的客群，因而推動資產和財富管理業的蓬勃發展，甚至超越歐洲及北美等較成熟的地區。

請繼續往下閱讀...

有錢人崛起 資產管理另類資產成長迅速

根據報告顯示，保護主義若未進一步蔓延且地緣政治情勢仍相對樂觀，亞太地區的資產管理規模將以年複合成長率(CAGR)8.7%，一路從2017年的15.1兆美元成長至2025年的29.6兆美元。

共同基金包括指數股票型基金(ETF) 的資產管理規模預計將會於2025年翻倍成長至11.9兆美元，機構代操管理合約 金額也將以相仿的速度成長。廣受亞洲投資者青睞的另類資產也預計從2017年的2兆美元，以11.7%驚人的年複合成長率，成長至2025年的6.9兆美元，尤其是房地產與基礎建設相關投資。

資誠聯合會計師事務所金融產業服務副營運長郭柏如表示，亞太地區投資者往往較主動，更著重報酬，隨著自動化投資理財顧問和數位化基金投資諮詢的導入，預期將進一步推動亞太地區被動型投資的成長，開拓新的配銷通路。

此外，退休金在部分國家持續進行改革，例如中國大陸將開放退休金可投資於被動型商品，使得亞太地區的資產管理規模更有成長的機會。

亞洲財富管理市場發展 台灣有機會參一咖

金管會一直積極協助投信業者拓展海外市場，而台灣也已在去年底成為「亞洲區域基金護照」(ARFP) 的觀察員，此聯盟之會員國有澳洲、紐西蘭、日本、南韓及泰國，此聯盟的會員國的基金有互掛機制，未來台灣若能成為聯盟國之一，預期將可降低我國投信基金赴海外銷售的法令遵循等成本，進而有助國內投信基金拓展海外銷售市場，未來的亞太市場裡，台灣也有機會扮演角色。

郭柏如建議，未來十年的變化將重塑資產和財富管理的格局，資產管理業者宜提早思考需要克服的障礙與需要發展的優先計劃，以在複雜的市況中提高報酬，並爭取投資人的青睞，同時，政府也應扮演好政策推動的角色，協助建立對投資市場發展有利的環境，創造三贏。