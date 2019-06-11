劉揚偉宣布鴻海組成9人「經營委員會」　董事會仍做最後決策！

▲鴻海法說會登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹、林淑慧／新北報導

鴻海（2317）史上首次自辦法說會今天（11日）下午在土城總部登場，由呂芳銘、盧松青、劉揚偉、李傑主持，首先由新任董事候選人劉揚偉以「面對新局勢的挑戰』為題，說明中美貿易戰衝突之下，鴻海相關的對策和看法，同時宣布組成九人小組「經營委員會」。

劉揚偉表示，現在面臨美中貿易的衝突，市場關心鴻海相關的對策和看法，另外市場也關心鴻海接班團隊的問題，「首先我要回顧鴻海的宗旨與方向，美中貿易衝突詭譎的情況，讓我們清楚知道鴻海的宗旨，我們要思考的不是短期的對策，而是長期的對策，另外在方向上，我們整個集團在雲、移、物、大、智、網＋機器人，為我們在技術和產品的發展方向。」

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劉揚偉指出，針對美中貿易戰，現在情勢越來越嚴峻，而且發展詭譎多變，所以未來的發展如何，有很多專家學者嘗試預測，但是我們認為這是詭譎發展的現象，我們的預測是針對鴻海過去積累的實力，包括洞見布局在地化的能力，來面對全球的挑戰。

▲鴻海董事候選人劉揚偉主持法說會。（圖／鴻海提供）

洞見未來的能力方面，劉揚偉表示，回憶2016年夏普的事件，「當大家覺得夏普不是好的案子，我們毅然做下決定，同時為鴻海在日本奠定基礎，2017年在美國威州開始重要的布局，當時還沒有美中貿易衝突，但是我們在兩年前就開始看見必須要在美國有布局來因應可能的挑戰。」

全球佈局在地化的生產方面，劉揚偉表示，這是過去幾十年鴻海不斷發展的方向，一直朝著國際化的目標前進，經過多年來的佈局，陸續在全球有16個生產國家，以及在4個國家有重要的RMD的建置，除了中國大陸以外的產能，足以應付美國的產品生產需求，「只要是客戶需要，我們隨時可以在這16個國家擴充產能」，所以經歷美中貿易戰的影響，鴻海隨時密切關注美中貿易戰的發展，然後以最快的速度採取相對應的措施。

至於接班問題，劉揚偉表示，鴻海有經營委員會的規劃，共有九位來組成，分別由四位董事候選人擔任，以及各個次集團的負責人來共同參與經營委員會的運作，希望透過九人小組的經營來讓規劃更全面，透過經營委員會的討論過後，會由董事會的董事做最後的決策，來繼續領導鴻海集團。

▲鴻海組成「經營委員會」。（圖／鴻海提供）