越南河靜鋼鐵廠汙染遭跨海求償1.4億　台塑有話要說

▲台塑今天舉行股東會，但越南河靜鋼鐵廠海洋汙染事件未解，民間團體赴股東會場外抗議。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

台塑（1301）今（11）日下午即將舉行股東會，不過有民間團體在場外抗議，針對河靜鋼鐵廠造成海洋汙染事件，代替7875位跨國控告24名鋼鐵廠股東及董事，並求償1.4億元。台塑對此表示，越南官方調查後，2016年8月支付5億美元，作為中部四省漁民損失的補償，並依越南政府要求由其統籌辦理發放作業。

台塑越南河靜鋼鐵廠在2016年爆發海洋汙染事件，隨後也同意支付5億美元給越南政府，作為損害填補和環境回復之用。不過台塑受害者正義會、環境權保障基金會等民間團體今天在股東會場外抗議，代替7875位越南受害者跨海求償1.4億元。

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台塑對此發出聲明，有關2016年4月越南中部發生魚群死亡事件發出聲明，已經由越南官方調查後，公司於2016年8月支付5億美元，作為中部四省漁民損失的補償，並依越南政府要求由其統籌辦理發放作業。

台塑指出，2016年環保事故發生後，河靜鋼鐵公司在越南政府資源環境部 及駐廠檢查團駐廠監督下，廢水排放數據均以自動連續監測系統24小時連線越南資源環境部及河靜省資源環境廳即時監控，而河靜鋼鐵自正式投產2年多來，所有廢水及廢氣排放值均符合越南政府法規排放標準。