台東所長涉走私1600公斤毒品　海巡雙艇夾擊「甕中抓鱉」

▲海巡雙艇夾擊查獲1600公斤的毒品。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／台東報導

曾任台東縣警局蘭嶼分駐所的李姓所長，因為積欠千萬債務落跑被免職，不料在竟涉嫌一起毒品走私案；海巡署接獲情資，5月9日深夜在蘭於外海伽藍漁港攔截查獲兩艘漁船，起出二、三級毒品近1600公斤，6月10日李前所長在屏東的旅館被檢警逮捕，至於涉案程度仍待進一步釐清。

海巡署偵防分署臺東查緝隊依據情資，掌握走私集團利用船舶走私大量毒品，而李前所長可能是當中的集團要角，但私梟集團行事低調隱密，增加專案小組偵辦難度，經各單位投入大量資源長時間跟監埋伏，研判該集團5月9日深夜會在外海接駁大量毒品進港。

為避免毒品被攔截，集團的運毒母船一發現海巡艇就會往公海逃竄，接駁運毒子船丟包棄船；於是海巡單位決定在蘭嶼近海出動雙艘海巡艇實施攔截查緝，當日下午發現運毒子船進入領海時先不動聲色，等到母船進港後海巡雙挺實施包夾，先在子船查獲以黑色防水袋包裝毒品數10箱，此外母船也發現同樣包裝的毒品，共計起初近1600公斤的二、三級毒品。

縣議員林參天先前就質疑，台東縣離島的蘭嶼外海5月9日發生毒品走私案，數量近千公斤，市值高達上億，李姓蘭嶼分駐所長案發當晚就離奇失蹤，他高度懷疑李姓警官涉入案情，但警界三緘其口。

據了解，李姓員警頭腦十分聰明，在蘭嶼擔任分駐所所長前曾在警局鑑識科任職，相當受到長官器重，沒想到因沉迷期貨交易積欠大筆款項，強制扣新欠款金額大約640萬元，外面私人債務則約400萬，財務缺口破千萬，可能是因此才挺而走險。

海巡署偵防分署臺東查緝隊表示：本次毒品查緝在臺東地檢署檢察官指揮偵辦下，有效統合轄區能量，發揮情資共享之高度效能，展現政府查緝毒品決心，後續將繼續溯源斷根，力求將毒品阻絕於境外、斷根於國內，並呼籲民眾如發現不法，可隨時利用「118」海巡服務專線，共同維護社會治安。