台積電回神、大立光領光電股撐盤　台股上漲41點站上10,600大關



▲股市示意圖。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

美墨關係得到緩解，美股四大指數續揚，今（11）日台股早盤指數狹幅震盪，所幸盤中在台積電、大立光迅速走回高檔，以及光電族群積極強攻之下，大盤漲幅擴大，一度突破10,600關卡。終場集中市場加權指數上漲41.29點，收10,607.76點，漲幅0.39%，成交量新台幣1,219.6億元。

受到美科技股激勵，電子股今日延續漲勢，台積電（2330）、大立光（3008）上漲1.88%、1.56%，其他電子股像是玉晶光（3406）漲勢最強，直攻漲停，來到353元，另外包括欣興（3037）大漲逾8%、聯茂（6213）、群創（3481）等，皆有5%以上的漲幅。

傳產與金融股今日也力挺，中壽（2823）與國泰金（2882）都有超過1%、2%漲幅；另外傳產股台泥（1101）、亞泥（1102）、台化（1326）、遠東新（1402）則小幅上漲。

請繼續往下閱讀...

法人認為，下周17日美國將舉行剩下3,250億美元對中課稅清單之聽證會，加上中國大陸在提出「不可靠實體清單」外，又提出國家技術安全清單，美中關係仍存在變數。建議投資人需要等待不利因素消除後再進場布局，可以留意轉單效應族群、高殖利率概念股以及營收佳個股等。