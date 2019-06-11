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郭台銘：請問蔡總統哪句話不是妳說的！何來斷章取義？

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▲▼郭台銘臉書貼文。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

▲郭台銘與八二三砲戰戰鬥英雄鄭立軍老將軍賢伉儷合影。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（11）日在臉書發文指出，他日前在臉書談到總統蔡英文談國軍問題的失言，遭蔡英文和總統府發言人指稱斷章取義，對此，郭台銘表示，他又特地重新看一次影片，句句皆是從蔡英文口中說出，「何來斷章取義？」

郭台銘指出，他特地重新回去看一次完整影片，當中蔡英文提到，以前軍隊和民進黨較不親，因為國民黨之前執政這麼久，軍隊都是跟國民黨在一起。現在民進黨又回來執政，用了二、三年和軍方溝通、合作，現在軍方和民進黨一樣「同心」，一定要守衛台灣，「現在是我們的孩子、對台灣有感情的孩子在當兵」。對此，郭台銘反問蔡英文，「請問蔡總統哪句話不是妳說的！何來斷章取義？」

請繼續往下閱讀...

郭台銘強調，過去七十多年來，不論年齡、性別、學歷、族群，中華民國的軍人沒有一刻不在保衛台澎金馬，沒有一日不與中華民國同心，「怎麼會說成是最近兩三年才在妳（指蔡英文）的領導下如此？難道過去七十年來的國軍、曾經在古寧頭、八二三、東山島，還有台灣海峽水上與空中保衛我們的軍人，都是對台灣沒有感情，都沒有守衛台灣的心？哪一個軍人不是中華民國的孩子？分什麼你們？我們？他們用青春、用汗水、甚至用鮮血保衛了我們的國家，難道就不值得我們感動？值得我們尊敬嗎？」

他認為，蔡英文身為中華民國總統卻連最基本的反省能力都沒有，「就像妳粗暴對待退休軍公教甚至各階層的人民，社會反彈聲浪再大妳卻依然故我從來不知道反省，一路走來始終如此，對於民怨依然充耳不聞。」他表示，反正蔡政府只要再編個理由來解釋就能過關，「下鄉對群眾吹噓軍公教退撫三十年不破產，怎麼不敢誠實說出，多數人民所投保的勞工保險基金，即將在七年之後破產？比你2016年上任時還要更提早了一年？」

郭台銘指出，中華民國解嚴已超過三十年，政黨輪替近二十年，「難道一直到你上任的兩三年前，都還是『威權時代』？前幾任的馬英九、陳水扁、李登輝總統，都是『威權統治者』？」他強調，「誰在分化國軍，誰支持國軍社會自有公評。」

郭台銘更抨擊蔡英文，「身為中華民國總統，每年春、秋兩祭到忠烈祠面對國家的忠魂先烈將士，卻連國歌都不肯開口唱一句的是誰，就是蔡英文！搭雲豹甲車勘災，讓國軍淪為作秀工具的是誰，就是蔡英文！」

郭台銘最後表示，「中華民國軍隊早已國家化，絕對不是任何政黨的附庸！」強調國軍保衛的一直都是中華民國而非哪個政黨或個人，國軍要「同心」的對象是中華民國，不是民主進步黨、更不是蔡英文個人。「我當總統，不論退役還是現役都是我要照顧的對象，我必定還給軍公教尊嚴，當大家最強而有力的靠山！」他也在文章中附上與八二三砲戰戰鬥英雄鄭立軍老將軍賢伉儷的合影。

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關鍵字：郭台銘,鴻海,蔡英文,國軍

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