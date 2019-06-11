川普對中國大陸的陳述錯誤百出！CNN挑出打臉

▲美國總統川普。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國總統川普周一（10）接受CNBC的電話訪談，其中對於中國大陸的論述錯誤百出，遭美國有線電視新聞網（CNN）一一揪出，並陳述事實。

川普聲稱，自他當選美國總統以來，中國大陸在經濟上以損失15至20兆美元。CNN指出，中國大陸的經濟規模估計約為13兆美元，其損失不可能超過其經濟總值。更重要的是，川普執政期間，中國大陸的經濟持續擴張。自川普2016年11月當選以來，中國大陸的GDP增長率一直維持在6%以上，儘管近來該國經濟成長開始放緩，但這一趨勢在川普當選前就已開始了。

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根據世界銀行的數據，中國大陸2017年的GDP為12.238兆美元，雖然目前尚未有更新的數據，但若以中國大陸2018年增長6.6%來計算，該國的經濟規模將超過13億美元。若說中國大陸損失15至20兆美元，該國恐怕早已從全球的經濟地圖上消失。

不過川普至少仍說對一件事，即他的貿易政策正在損害中國大陸的經濟。自去年夏天第一輪關稅生效以來，美國從中國大陸的進口急遽下降，美企的採購逐漸轉移至越南等東南亞國家，今年的前4個月美國自中國大陸進口數與去年同期相比已減少約12%。據研調機構凱投宏觀（Capital Economics）的數據，川普計劃對所有中國大陸進口商品課徵25%關稅，此舉可能會使大陸GDP下滑0.8個百分點，估計約為1000億美元，但仍遠不及15至20兆美元就是了。

川普稱中國大陸為匯率操縱國的說法也與美國財政部僅將其列入觀察名單的結論相矛盾。川普說中國大陸「貶值貨幣，多年來一直如此。這讓他們有著巨大的競爭優勢。」並轉而抨擊聯準會（Fed）不降息。不過CNN報導指出，過去一年人民幣兌美元的貶值9%，但近期的匯率下滑並未使美國政府於上個月將其標記為「匯率操縱國」。

川普接受CNBC採訪時表示，在兩大經濟體間持續的貿易戰中，由於人民幣的貶值幫助抵銷數十億美元中國商品的關稅，因此必須解決人民幣大幅貶值的問提。經濟學家也同意，無論是否人為操控，弱勢的貨幣能使其商品更便宜來減輕美對陸進口商品課徵關稅的打擊。據凱投宏觀周一發布的報告，若中國大陸領導人的結論是沒必要達成貿易協議，人民幣有可能進一步下滑。

在CNBC的電話訪談中，川普稱北京將會同意貿易協議，因為他對中國大陸輸美商品課徵關稅正在驅使企業自中國大陸出走。「中國協議將會談成，你知道為什麼嗎？因為關稅。因為現在的中國正逐漸被離開中國的企業摧毀，它們出走至其他國家，包括美國企業在內。」

CNN指出，這種說法有點誇大其詞。有證據顯示，自川普課徵關稅以來，美國進口商正將部分生產線轉移至中國境外，但幾乎沒有企業自中國大陸大規模遷離，正個過程可能得花費數年才得以完成。

今年前4個月與去年同期相比，美國自台灣的進口量增長38%，自南韓的進口增長22%，自孟加拉進口則增長13%。雖然這些都是顯著的增長，但事實上，在川普開始課徵關稅以前，就有一些生產線開始移出中國大陸，到工資更低的國家。美國自越南及南韓等地的進口量在過去10年來穩步增長，此外，當美國整體經濟強勁時，進口量也更多。

至於到底誰付了關稅，川普稱中國進口商品被課稅，但價格並未有上漲現象，「沒看到任何或幾乎沒有任何物價上漲。因為中國的作法，他們貼補他們的公司。」

不過對此CNN表示，雖然美國的通膨仍維持相對低檔，但新的研究數據顯示，被課關稅產品的價格已大幅上漲。高盛經濟學家預估，關稅成本的40%被轉嫁給消費者，其他的由生產者和批發者分攤。受關稅影響的商品價格漲幅最大，因為不可能通過從其他地方購買來避免關稅。以洗衣機舉例，有研究顯示，消費者吸收的費用超過了其關稅成本，因為其輔助商品如烘乾機，同樣也漲價了。