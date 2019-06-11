全家受惠端午預購業績成長近五成　前五月營收年成長8.66%

咖啡是許多人的精神糧食，因為喝下去不但提神醒腦，也對健康有一定的幫助，其中，根據《食力》的報導指出，台灣人最愛的咖啡口味為「拿鐵」以45％的比例拿下首位，而「美式咖啡」則以38％位於第2，並且還有更多統計資訊，下面一起來看看。