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全家受惠端午預購業績成長近五成　前五月營收年成長8.66%

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▲全家董事長葉榮廷(左二)、總經理薛東都（右二）共同宣示，未來三年預計要投入百億資本，打造智慧供應鏈。（圖／全家提供）

▲全家董事長葉榮廷(左二)、總經理薛東都（右二）共同宣示，未來三年預計要投入百億資本，打造智慧供應鏈。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

超商業者即將迎來產業旺季，五月營收先報喜。全家便利商店受惠於端午預購檔期業績成長近五成，加上鮮食業務穩定成長一成，今年前五月累計合併營收為307.51億元，較去年同期成長8.66％；法人表示，全家在差異化品類上維持成長動能，挹注營運表現可期。

綜觀五月營運表現，全家表示，因極端氣候強降雨現象不斷，氣溫變化幅度大，整體經營對應難度提升，五月合併營收達64.1億元，較去年同期成長2.52％。

請繼續往下閱讀...

全家表示，鮮食業務受惠於聯名商機，業績年增一成，其中以以杯裝飲料和麵包土司表現尤其突出。

▲全家便利商店表示，預計今年底全台全家都能提供單品咖啡，可望為營運成長增添動能。（圖／全家提供）

▲全家便利商店表示，預計今年底全台全家都能提供單品咖啡，可望為營運成長增添動能。（圖／全家提供）

全家在五月以聯名策略，推出「時光茶旅」系列搶攻現煮茶飲市場，以及kitkat巧克力酷繽沙新品，紛紛帶動整體杯裝飲料成長一成五。

另外，延續「匠吐司」自有品牌第二季上市以來的銷售力道，本月再與牛奶商品搭配推出活動，鎖定家庭用早餐時段商機，再成功帶動整體麵包土司業績年增兩成。

展望後市，全家表示氣溫商機掌握仍是業績動能的關鍵，其中限時、限量、限店的單品咖啡，在推出一年後已佔「全家」Let’s Café一成業績，今年將持續更新設備，預計今年底全台全家都能提供單品咖啡，可望為營運成長增添動能。

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關鍵字：超商,全家便利商店,咖啡,鮮食,財報

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