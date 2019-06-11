打破五窮魔咒！上市櫃5月營收寫下歷史同期新高　法人點名原因



▲上市櫃5月營收以及累計前5月營收雙雙寫下歷史同期新高。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

根據統計，上市櫃公司5月營收昨（10）日全數出爐，單月營收共計2.81兆元，創歷年同期新高，成為「歷年以來最旺的5月」，成功打破五窮魔咒，營收表現優於市場預期；前五月營收13兆5,393億元，年增1.41%。而5月營收創新高家數為69家，較去年同期108家減少39家，但較上個月又增加22家。法人大多都表示，可能是受到新台幣貶值以及電子股營收成長帶動所致；展望後續，受到中美貿易戰及華為禁令的等影響，目前不看好6月營收，第2季營收若能與去年同期持平，算是很不錯。

日盛投顧協理鐘國忠表示，5月上市櫃公司營收成長與匯率有關，因為台灣科技產業以出口為主，且多採美元計價，而今年5月新台幣匯價與去年5月比貶值約5%，理論上應該是因匯率貶值所賜。

台新投顧副總黃文清指出，原本市場預期5月營收及前5月營收都會出現微幅衰退，但最後因鴻海、廣達、仁寶、緯創及英業達等電子股營收成長所帶動，但後續因為受到中美貿易戰衝擊，他預估6月整體上市櫃營收應該會下滑，若能持平就很不錯了。

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上市櫃公司5月營收達2.82兆元，累計前5月營收達13.53兆元，雙雙寫下歷史同期新高，而統計5月營收創歷史新高一共有68家，也較4月的49家大增22家。