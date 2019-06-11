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網購生鮮食品直接送到家中冰箱　沃爾瑪最新配送計畫曝光

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▲▼沃爾瑪宅配挑戰，3小時食物新鮮到家。（圖／路透）

▲ 沃爾瑪新的配送服務計畫將產品直接送到客戶家裡的冰箱或冰櫃。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

沃爾瑪（Walmart）上週宣布了一項新的家庭雜貨配送服務計畫，該服務允許零售商將訂購產品直接送到客戶家裡的冰箱或冰櫃，即使客戶不在家。這項名為「InHome Delivery」的服務，利用智慧入門技術以及配送員佩戴的專有相機，讓客戶密切關注送貨情況。

不同於一般包裹，新鮮、冷藏、冷凍雜貨不能放在門口數小時，這意味著客戶必須小心安排雜貨店送貨時間，但卻也帶來許多不便，因為他們可能只會在深夜回家，或者他們只是不想或是沒有時間去處理購物和雜貨，而沃爾瑪的這項服務將為他們提供另一種選擇。正如沃爾瑪解釋的那樣，它們的目標是讓客戶更容易在線上購買生鮮食品。

請繼續往下閱讀...

據外媒techcrunch報導，使用InHome服務就像往常一樣在網路上下單，然後在結帳時選擇「InHome Delivery」，並設定希望訂單到達的那一天。在送貨時，沃爾瑪配送人員將使用智慧入門設備，並佩戴沃爾瑪專有技術的相機設備，將入門即時影像傳送給消費者。客戶不必自行購買安全攝像頭系統來使用這項服務，而亞馬遜的無鑰匙進入系統「亞馬遜鑰匙」，需要客戶擁有亞馬遜雲攝像頭和智能鎖。

沃爾瑪指出，該服務將於今年秋季推出，面向三個城市、約100多萬客戶：包含密蘇里州堪薩斯城、賓夕法尼亞州匹茲堡、佛羅里達州維羅海灘。沃爾瑪說明，目前還沒有計劃更廣泛地推出這項服務，因為它們想先測試技術，並從反饋中學習。

另一方面，沃爾瑪也從先前的努力中吸取了教訓，客戶會因為不在家時讓陌生人進入家中而感到焦慮。在這一點上，沃爾瑪指出，配送人員將是沃爾瑪訓練有素的員工，而不是像Deliv這樣的第三方交付人員。沃爾瑪美國電子商務首席執行長Marc Lore說，「這些員工將學習如何在冰箱中放置食物，以及如何『以同樣的關心和尊重進入顧客的家中』，像是他們對待朋友或家人的家。」此外，這些配送人員還需要在沃爾瑪商店工作至少一年，才能被允許從事雜貨配送工作。

▲▼沃爾瑪,Walmart。（圖／路透）

相比之下，亞馬遜沒有統一的雜貨配送方案，它在某些市場提供AmazonFresh；在某些地方提供Whole Foods提貨和送貨服務；在一些地鐵中，客戶可以通過Prime Now訂購當地雜貨。而缺乏凝聚力最終可能成為亞馬遜的一個問題，因為它並沒有像是沃爾瑪、grocery.walmart.com及其專用應用程式一樣，將客戶引導到「一個雜貨店」。

InHome團隊由Bart Stein領導，他在沃爾瑪收購他的公司和團隊時加入了沃爾瑪。他領導了沃爾瑪的8號商店孵化項目，名為Project Franklin，現在則是InHome項目。在五個月內，他們已經準備好了第一次測試，這是沃爾瑪在與亞馬遜競爭中快速發展的一個例子。

然而，這並不是沃爾瑪第一次測試無鑰匙入門系統。該公司在2017年與智慧鎖具製造商August合作，在此類努力下，交付專業人員可以進入家中領取包裹或放置冷藏雜貨。今年早些時候，沃爾瑪表示與August的合作已經結束，這與沃爾瑪與交付合作夥伴Deliv的合作結束有關。

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關鍵字：沃爾瑪,Walmart,網購,生鮮,配送,物流

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