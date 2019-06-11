孫正義來台力挺郭台銘　對談聚焦「G2全球產業秩序」

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長郭台銘積極投入國民黨總統初選，多次談到自己的好朋友孫正義，而同為首富的兩人不僅交情甚篤，並即將在6月22日「全球產業秩序的解構與創新」論壇中進行對談，同時也是孫正義首次來台演講，頗有力挺郭台銘的意味。

日本軟體銀行（SoftBank Group）會長孫正義在論壇中，預計以「G2新局下全球科技產業的變革與資本流動」為題進行演講，談的就是中美角力所形成的全球新秩序中，全球供應鏈的變革與國際資本的流動，其中日本軟銀的投資跨越中美，創辦人孫正義如何觀察世界的轉折。

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鴻海董事長郭台銘近來多次示警中美貿易戰將轉為科技戰，未來科技發展及架構將會從G20走向G2，也就是美國與中國大陸角力之下，各自訂出來的規格標準，形成「One world、Two systems」全球新秩序，因此將在這次論壇中以「台灣如何因應G2新局並重建關鍵地位」為題演講。

作為台灣首富的郭台銘與日本首富孫正義，不僅是生意上的好夥伴，而且兩人私下交情深厚，除了美國投資就是孫正義居中牽線之外，就連郭台銘發行的人工智慧導論教科書都可以看到孫正義的撰序，兩人將在這次論壇中，針對世界架構即將走向美國、中國大陸的Ｇ2新局進行對談，適逢郭台銘參選，頗有站台力挺的意味。