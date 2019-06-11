　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

孫正義來台力挺郭台銘　對談聚焦「G2全球產業秩序」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨總統選舉參加提名初選同志座談會 郭台銘 周錫瑋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長郭台銘積極投入國民黨總統初選，多次談到自己的好朋友孫正義，而同為首富的兩人不僅交情甚篤，並即將在6月22日「全球產業秩序的解構與創新」論壇中進行對談，同時也是孫正義首次來台演講，頗有力挺郭台銘的意味。

日本軟體銀行（SoftBank Group）會長孫正義在論壇中，預計以「G2新局下全球科技產業的變革與資本流動」為題進行演講，談的就是中美角力所形成的全球新秩序中，全球供應鏈的變革與國際資本的流動，其中日本軟銀的投資跨越中美，創辦人孫正義如何觀察世界的轉折。

請繼續往下閱讀...

鴻海董事長郭台銘近來多次示警中美貿易戰將轉為科技戰，未來科技發展及架構將會從G20走向G2，也就是美國與中國大陸角力之下，各自訂出來的規格標準，形成「One world、Two systems」全球新秩序，因此將在這次論壇中以「台灣如何因應G2新局並重建關鍵地位」為題演講。

作為台灣首富的郭台銘與日本首富孫正義，不僅是生意上的好夥伴，而且兩人私下交情深厚，除了美國投資就是孫正義居中牽線之外，就連郭台銘發行的人工智慧導論教科書都可以看到孫正義的撰序，兩人將在這次論壇中，針對世界架構即將走向美國、中國大陸的Ｇ2新局進行對談，適逢郭台銘參選，頗有站台力挺的意味。

ET快訊
搭火車到基隆..小情侶「壞壞上下摸」呻吟　座位留謎之液體她傻
中投公路狂飆運將慘被夾死　肇事女改口：快錯過匝道才往外切
阿羅哈疲勞駕駛1年開罰15件！曾提「北高雙駕駛」沒實施就出事
NBA／G5勇士106比105扳回1勝　浪花兄弟連砍救命三分

關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,日本軟銀,孫正義

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

網購生鮮食品直接送到家中冰箱　沃爾瑪最新配送計畫曝光

郭台銘：請問蔡總統哪句話不是妳說的！何來斷章取義？

川普對中國大陸的陳述錯誤百出！CNN挑出打臉

全家受惠端午預購業績成長近五成　前五月營收年成長8.66%

打破五窮魔咒！上市櫃5月營收寫下歷史同期新高　法人點名原因

鴻海調薪了！　6月起平均調幅7%、數千員工受惠

孫正義來台力挺郭台銘　對談聚焦「G2全球產業秩序」

「致災豪雨彈」往南炸！水利署發布高雄、台南2級淹水警戒

台股終結連4周資金流出　躲開華為概念股改押這3題材趨吉避凶

鴻海法說會登場前悄開跑　財務長黃秋蓮領軍「九人共治小組」

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

婦人等叫號不耐煩飆罵行員　民眾勸說反被嗆：關你X事

鄭文燦力挺小英喊「再給她4年」 強調：選票投錯黨，台灣變香港

王世堅問請假74天「去跟誰密會」 柯文哲回酸：我沒去汽車旅館XD

窮也錯了嗎...戶頭剩1000遇詐騙　對方惱羞狠嗆：你活在世上幹嘛？

收容所領養...猛獸汪咬到縫10針　媽不放棄「帶牠上課」一年後變了

網購生鮮食品直接送到家中冰箱　沃爾瑪最新配送計畫曝光

郭台銘：請問蔡總統哪句話不是妳說的！何來斷章取義？

川普對中國大陸的陳述錯誤百出！CNN挑出打臉

全家受惠端午預購業績成長近五成　前五月營收年成長8.66%

打破五窮魔咒！上市櫃5月營收寫下歷史同期新高　法人點名原因

鴻海調薪了！　6月起平均調幅7%、數千員工受惠

孫正義來台力挺郭台銘　對談聚焦「G2全球產業秩序」

「致災豪雨彈」往南炸！水利署發布高雄、台南2級淹水警戒

台股終結連4周資金流出　躲開華為概念股改押這3題材趨吉避凶

鴻海法說會登場前悄開跑　財務長黃秋蓮領軍「九人共治小組」

工會的50道陰影：我保護勞工，誰保護我？

碟王科技老董訛HTC前老總購地　判賠1.2億

志工「藤條＆水管」毆打身障男　他罹敗血症…家長驚覺怒告

1歲女高鐵上講不停！媽「裝備齊全」回家路超煎熬　心累許願：想要母嬰車廂

大雷雨轟炸台南！　東區裕義路段淹大水、小東地下道封閉

梳毛太舒服！　柴柴爽到「右腿裝馬達」瘋狂踩油門

想婚了／求婚戒圓鑽最討喜　TIFFANY經典5萬元起、海瑞溫斯頓偷藏密語

給浪浪的飼料莫名消失...愛媽見「吃貨兇手」嚇到　上百網笑：收編啦！

蔡英文肯定南崁溪整治　中央與地方攜手完成優質環境

林忠正／「韓流」來自台灣社會的「相對剝削感」

財經熱門新聞

冷氣達人五招教你爽吹冷氣又省錢

鴻海9人營運委員會揭曉倒數　彭..

國泰金5月大賺逾百億　富邦金保..

水利署發布高雄、台南2級淹水警..

鴻海調薪了！　6月起平均調幅7..

勞資爭議延燒　長榮航：堅持協商..

即／威力彩上看5.1億獎號出爐..

孫正義來台力挺郭台銘　對談聚焦..

鴻海法說會登場前悄開跑　財務長..

影／鴻海郭台銘砲轟政府無作為　..

Google去年靠新聞賺了近1..

郭台銘嗆旺中蔡衍明黑郭：「他不..

調薪情況不錯！4月經常性薪資4..

阿里巴巴計畫香港二次上市　將籌..

更多熱門

相關新聞

郭台銘卸任前表心意！　鴻海全面調薪「6月起平均調幅7%」

PTT科技版有網友爆料，以「聽說鴻海要加薪了，全體！」標題發文，對此，鴻海（2317）今天（11日）發出聲明表示，公司為求才與留才已於2019年6月正式生效員工年度調薪計畫，年資滿一年以上，各資職位同仁，平均調幅7%，透過提高薪資福利與同仁分享公司營運成果。

藍營初選／郭台銘、周錫瑋火藥味濃　會前隔空互槓

鴻海法說會登場前悄開跑　財務長黃秋蓮領軍「九人共治小組」

鴻海9人營運委員會揭曉倒數　彭博：黃秋蓮、林政輝在名單內

郭台銘籲拒簽初選公約　韓國瑜自有定見

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 反送中遊行 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

女孩熱褲往上撩！他伸右手狂摸翹臀

補教名師呂捷昏迷送醫！抽搐痙攣病危

女中投公路飆車猛撞　小貨車運將破頭慘死

台北OL主動獻身　他以為艷遇卻慘了

拍比基尼辣妹...女友「我他X就在這」　網：還活著？

8年生不出來想借精！醫見D奶夫「那邊只有1cm」妻嚇壞

快訊／鋒面進入陸地！北部先有一波強降雨

阿羅哈125字聲明：慚愧！對不起！

馬尾妹當街解放！兩顆渾圓全看光

阿羅哈傷者靠1動作自保才沒受重傷

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

他嫌迪卡儂廉價　網打臉：CP值爆高

紀德艦「四腳獸」性愛影片外流　海軍嚴辦

蜂蜜到底是什麼？「養蜂第四代」揭驚人真相

即／公路總局：阿羅哈司機開車達9小時

更多

最夯影音

更多

氣媽拿「香濃綠葉」步步逼近...　女兒嚇哭狂逃：我覺得臭臭的！

長男次男被韓粉控凱道影片造假　正妹反駁非臨演：吃飯完湊熱鬧

橘貓站流理台...下秒掉巨無霸飼料　短手「開櫃超熟練」媽怒：你這傢伙

張衛健為張茜「親手縫頭紗」　結婚15年：我們一直在談戀愛

肚餓豆柴聽指令無止盡「倒退嚕」　壓低嫩屁小碎步...主人狂偷笑XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面