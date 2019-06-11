「致災豪雨彈」往南炸！水利署發布高雄、台南2級淹水警戒

▲全台受到滯留鋒面徘徊及西南氣流影響，經濟部也成立水災緊急應變小組，由次長曾文生親自坐陣。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

受到滯留鋒面徘徊及西南氣流影響，經濟部水利署今（11）日發佈全台警戒縣市，上午新增對高雄市、台南市、南投縣、彰化縣等區域發佈淹水警戒，經濟部也成立水災緊急應變小組，由次長曾文生親自坐陣。

依據經濟部水利署發佈警訊，已對高雄市美濃區、燕巢區發布一級淹水警戒，而高雄市岡山區及阿蓮區、台南市歸仁區、南投縣草屯鎮、彰化縣大村鄉等，也已發布二級淹水警戒。

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全台豪大雨警戒縣市也增為九大縣市，包括台北市、新北市、苗栗縣、台中市、桃園市、彰化縣、雲林縣、南投縣、台南市，提醒周邊居民注意。

經濟部官員表示，包括台中市大甲區、大安區、梧棲區及大肚區，以及台南市七股區，稍早已發布二級淹水警戒。

隨著滯留鋒面南移，經濟部呼籲各地方政府務必高度戒備，並適時開設應變中心即時應變。由於此波鋒面多處地區時雨量預計超過100毫米，恐有土石流災害潛勢，各地方政府可能準備預防性撤離作業，也請山區居民多加注意。

另外，經濟部水利署今天早上陸續發佈「水庫放流警戒」，目前包括石門水庫、鯉魚潭水庫、集集攔河堰、德元埤放水中，呼籲周邊居民注意。

依據經濟部水利署統計，全台水庫昨日累積降雨量，以南化水庫37.5mm居冠，其次是阿公店水庫的31.5mm，鯉魚潭水庫則到達20.7mm。官員也提醒，大雨交通視線不佳，用路人避免行經地下道、大排旁道路及積淹水地區，以維護人身安全。

